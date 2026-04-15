Nuovo spazio permanente su Gio Ponti all’ADI Design Museum di Milano

A Milano nasce un nuovo spazio permanente dedicato a Gio Ponti all’interno dell’ADI Design Museum. Il progetto è stato ufficializzato il 15 aprile 2026 con la firma della convenzione tra Regione Lombardia e Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro, con un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro.

Il nuovo ambiente, pensato come ampliamento del museo, rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo di uno dei principali poli del design italiano e internazionale.

Un nuovo spazio per raccontare il design

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura integrata nel percorso museale, con un ampliamento di circa 650-700 metri quadrati. Al suo interno troveranno spazio una sezione permanente dedicata a Gio Ponti, affiancata da mostre tematiche, attività di approfondimento e laboratori rivolti soprattutto a giovani e famiglie.

I lavori inizieranno nell’estate 2026 e si concluderanno entro la fine dell’anno. L’intervento architettonico è firmato dall’ingegnere Maurizio Milan, con allestimento curato da Matteo Vercelloni e progetto scientifico affidato a Fulvio Irace.

Non solo memoria, ma laboratorio culturale

L’obiettivo non è creare uno spazio celebrativo, ma un ambiente dinamico, capace di mettere in dialogo la storia del design con le sfide contemporanee.

«Partire da Gio Ponti è stata una scelta naturale: una figura che ha saputo interpretare il design come sintesi di industria, cultura, società e comunicazione» – Umberto Cabini, presidente della Fondazione ADI – «una visione che resta oggi centrale per il sistema italiano»

Collaborazione tra istituzioni

Il progetto è sostenuto per metà da Regione Lombardia, con un contributo di 1 milione di euro, mentre la restante parte sarà coperta da ADI e Fondazione.

«Con questo intervento rafforziamo l’offerta culturale del territorio e rendiamo omaggio a una figura simbolo come Gio Ponti» – Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura – «creando un luogo stabile di confronto capace di raccontarne l’attualità»

Un museo in crescita

Inaugurato nel 2021, l’ADI Design Museum ha registrato nel 2025 oltre 125mila visitatori, consolidando il proprio ruolo di riferimento per il design. Il nuovo spazio dedicato a Gio Ponti si inserisce in questo percorso di crescita come luogo aperto, gratuito e pensato per un pubblico ampio.