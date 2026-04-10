Olgiate Olona disegna il suo futuro: grande partecipazione per il nuovo PGT

Una Sala Consiliare gremita e un dialogo aperto per decidere come cambierà il volto del paese nei prossimi anni. Si è svolto con successo il primo appuntamento dedicato alla costruzione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) di Olgiate Olona, un momento di confronto che ha visto il Teatrino di Villa Gonzaga accogliere numerosi residenti, stakeholder e rappresentanti delle attività produttive.

Tre tavoli per lo sviluppo

Il percorso partecipativo si è articolato attraverso tre tavoli tematici strategici:

Centro e quartieri: per raccogliere le esigenze specifiche delle diverse zone del paese.

Rigenerazione urbana: focalizzata sul recupero dell’esistente e il miglioramento degli spazi pubblici.

Sostenibilità ambientale: per delineare uno sviluppo che rispetti il territorio e la qualità della vita.

I contributi emersi rappresentano la base per un piano che l’amministrazione intende rendere concreto e vicino ai bisogni reali della comunità, puntando su attrattività e valorizzazione del commercio di prossimità.

L’assessore Saija: «Dalla sintesi nascono le scelte migliori»

L’assessore al Territorio, Ketty Saija, ha espresso grande soddisfazione per la serietà degli interventi, ringraziando in particolare le associazioni di categoria, come Confcommercio, per la profondità delle proposte: «Non si tratta di un passaggio formale, ma di una scelta politica chiara: costruire il futuro attraverso un confronto reale e trasparente. Il nostro impegno è garantire un ascolto autentico lontano da logiche di parte».

Saija ha inoltre sottolineato il ruolo dell’architetto Paolo Maccabei, consigliere delegato allo studio del PGT, impegnato nel coordinare le diverse istanze per trasformarle in una proposta organica. «Amministrare significa assumersi responsabilità — ha concluso l’assessore — e questo confronto dovrà tradursi in decisioni solide nell’interesse della comunità».

La visione del Sindaco

Anche il sindaco Giovanni Montano ha ribadito la portata strategica dello strumento urbanistico: «Il nuovo PGT dovrà essere uno strumento vivo, capace di accompagnare Olgiate Olona in una fase di evoluzione, rafforzando l’identità del territorio e rendendo il paese sempre più attrattivo. Non è un piano qualsiasi, ma una scelta di futuro».

Il percorso di ascolto proseguirà nelle prossime settimane con nuovi momenti di approfondimento per arrivare a una sintesi condivisa prima dell’adozione definitiva del piano.