Olgiate Olona, la “fabbrica dei sogni” inaugura la rassegna letteraria: si parte con Walter Veltroni

Dopo aver ospitato firme del calibro di Jeffery Deaver, Clara Sánchez e Maurizio de Giovanni, la Biblioteca di Olgiate Olona scalda i motori per una stagione 2026 che si preannuncia di alto profilo. La nuova rassegna letteraria cittadina punta ancora una volta sulla contemporaneità e sul valore della lettura come strumento di coesione sociale, portando in valle due protagonisti d’eccezione: Walter Veltroni e Roberto Valbuzzi.

Veltroni e la memoria di Cinecittà

Il sipario si alzerà mercoledì 13 maggio alle ore 21:00 presso il Cinema Teatro Area101 (via Bellotti 22). Protagonista della serata sarà Walter Veltroni, che presenterà il suo ultimo romanzo, “Il bar di Cinecittà”. L’incontro, organizzato in collaborazione con la Galleria del Libro, vedrà lo scrittore e regista romano dialogare con Amanda Colombo.

Al centro della narrazione c’è Giovanni Diotallevi, un sedicenne che nel 1937 varca la soglia degli studi di via Tuscolana proprio all’alba della loro inaugurazione. Attraverso gli occhi del protagonista, Veltroni ripercorre la Storia del Novecento italiano: dalla guerra alla ricostruzione, passando per l’epoca d’oro del divismo. Una “fabbrica dei sogni” che diventa lo specchio delle trasformazioni di un intero Paese. Come di consueto, l’autore si fermerà per il firmacopie al termine della presentazione.

Il bis con lo chef Roberto Valbuzzi

La rassegna non si ferma qui e raddoppia nel giro di poche settimane. Il 30 maggio sarà la volta di un volto notissimo del territorio varesino: lo chef Roberto Valbuzzi. Il ristoratore del “Crotto Valtellina” di Malnate, celebre anche per il successo televisivo di Cortesie per gli ospiti, porterà a Olgiate la sua esperienza editoriale legata alla cucina come linguaggio di condivisione e racconto del territorio. Un incontro che promette di unire la dimensione narrativa al valore culturale del cibo e della convivialità.

Come partecipare

L’amministrazione comunale, che sostiene con convinzione il percorso culturale della biblioteca, ricorda che l’ingresso alla serata con Walter Veltroni è libero e gratuito, ma è necessaria la prenotazione fino a esaurimento posti.

Per riservare il proprio posto è possibile:

Inviare una mail a: biblioteca@comune.olgiateolona.va.it

Telefonare al numero: 0331.641560