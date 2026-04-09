Olgiate Olona presenta il volume “Fiume Olona”, un viaggio tra storia e paesaggio
Sabato 18 aprile al Teatrino di Villa Gonzaga la presentazione del libro dedicato al fiume e ai territori che attraversa, da Varese a Milano
Il Comune di Olgiate Olona invita la cittadinanza alla presentazione del volume “Fiume Olona – Geografie di un territorio da Varese a Milano”, in programma sabato 18 aprile 2026 alle ore 17 al Teatrino di Villa Gonzaga. Un appuntamento culturale che mette al centro il fiume come elemento identitario, tra storia, paesaggio e trasformazioni del territorio.
Un racconto per immagini e memoria del territorio
Il volume, realizzato dall’Archivio Fotografico Italiano in collaborazione con i Comuni attraversati dall’Olona, propone un percorso visivo e narrativo che segue il fiume dalle sorgenti fino ai tratti più urbanizzati. Le immagini restituiscono scorci naturali, tracce dell’intervento umano e stratificazioni storiche, offrendo uno sguardo approfondito su un territorio in continua evoluzione.
L’iniziativa rappresenta, come evidenziato anche nel documento ufficiale del Comune , un’occasione di riflessione e valorizzazione del patrimonio storico, economico e ambientale che si sviluppa lungo il corso del fiume Olona, attraverso un lavoro che unisce ricerca, documentazione e identità locale.
Un momento di condivisione per la comunità
A promuovere l’evento sono il sindaco Giovanni Montano, l’assessorato alla Cultura e ai Servizi Educativi e l’amministrazione comunale. L’obiettivo è coinvolgere la cittadinanza in un momento di conoscenza e confronto sul passato e sul futuro del territorio.
La presentazione si inserisce in un contesto più ampio di iniziative culturali dedicate alla valorizzazione del paesaggio e della memoria collettiva, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire il legame tra ambiente e comunità.
Informazioni utili
L’appuntamento è a ingresso libero e al termine è previsto un momento conviviale con brindisi. Un’occasione aperta a tutti per riscoprire il fiume Olona attraverso immagini, racconti e testimonianze.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.