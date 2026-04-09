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Busto Arsizio/Altomilanese

Olgiate Olona presenta il volume “Fiume Olona”, un viaggio tra storia e paesaggio

Sabato 18 aprile al Teatrino di Villa Gonzaga la presentazione del libro dedicato al fiume e ai territori che attraversa, da Varese a Milano

Calimali fiume olona

Il Comune di Olgiate Olona invita la cittadinanza alla presentazione del volume “Fiume Olona – Geografie di un territorio da Varese a Milano”, in programma sabato 18 aprile 2026 alle ore 17 al Teatrino di Villa Gonzaga. Un appuntamento culturale che mette al centro il fiume come elemento identitario, tra storia, paesaggio e trasformazioni del territorio.

Un racconto per immagini e memoria del territorio

Il volume, realizzato dall’Archivio Fotografico Italiano in collaborazione con i Comuni attraversati dall’Olona, propone un percorso visivo e narrativo che segue il fiume dalle sorgenti fino ai tratti più urbanizzati. Le immagini restituiscono scorci naturali, tracce dell’intervento umano e stratificazioni storiche, offrendo uno sguardo approfondito su un territorio in continua evoluzione.

L’iniziativa rappresenta, come evidenziato anche nel documento ufficiale del Comune , un’occasione di riflessione e valorizzazione del patrimonio storico, economico e ambientale che si sviluppa lungo il corso del fiume Olona, attraverso un lavoro che unisce ricerca, documentazione e identità locale.

Un momento di condivisione per la comunità

A promuovere l’evento sono il sindaco Giovanni Montano, l’assessorato alla Cultura e ai Servizi Educativi e l’amministrazione comunale. L’obiettivo è coinvolgere la cittadinanza in un momento di conoscenza e confronto sul passato e sul futuro del territorio.

La presentazione si inserisce in un contesto più ampio di iniziative culturali dedicate alla valorizzazione del paesaggio e della memoria collettiva, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire il legame tra ambiente e comunità.

Informazioni utili

L’appuntamento è a ingresso libero e al termine è previsto un momento conviviale con brindisi. Un’occasione aperta a tutti per riscoprire il fiume Olona attraverso immagini, racconti e testimonianze.

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Pubblicato il 09 Aprile 2026
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