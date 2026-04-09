Olgiate Olona riscopre le sue radici con il ciclo di incontri “Dialettando”
Un appuntamento per tutte le età promosso dall'UTEL e dalla Pro Loco di Olgiate Olona per salvaguardare la memoria storica e le ricette tipiche del territorio
Il fascino della lingua locale torna protagonista a Olgiate Olona con un ciclo di appuntamenti dedicati alla riscoperta delle radici e delle tradizioni. Per tre lunedì consecutivi – il 13, 20 e 27 aprile – le scuderie del cortile comunale in via Luigia Greppi ospiteranno l’iniziativa «Dialettando. Parole Memoria Tradizione», un vero e proprio viaggio nel tempo tra ricordi, storia e sapori del territorio.
Un programma tra poesie e teatro
Gli incontri, in programma dalle ore 17:15 alle 18:15, sono aperti a tutta la cittadinanza e puntano a valorizzare il patrimonio culturale immateriale della zona. Il calendario prevede momenti dedicati alla lettura di poesie dialettali e la proiezione di spettacoli teatrali della Compagnia Dialettale, offrendo uno spaccato vivace e autentico della vita di un tempo.
Ricette e parole perdute
Non si parlerà solo di letteratura e teatro: una parte importante del percorso sarà dedicata alla riscoperta delle ricette della tradizione. Sarà inoltre dato ampio spazio alla condivisione tra i partecipanti di proverbi, detti popolari e filastrocche, con l’obiettivo di salvare dall’oblio quelle “parole perdute” che rischiano di scomparire con il passare delle generazioni.
Una rete per la cultura locale
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio: l’UTEL (Università per tutte le età “Wanda e Vittorio Lazzarotto”), la Pro Loco di Olgiate Olona e l’associazione Auser “L’Orizzonte”, con il patrocinio del Comune. Per partecipare o ricevere ulteriori informazioni, gli organizzatori hanno messo a disposizione il numero di telefono 351 423 0270 e l’indirizzo email utel.olgiateolona@gmail.com.
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