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Oltre 1.300 atlete in arrivo a Ternate per la Coppa ginnastica prealpina

Dal primo al tre maggio il Centro Polivalente accoglie la quarta edizione dell’evento sportivo organizzato dalla Asd Ginnaste del Lago

ginnaste del lago
Sport

01 Maggio 2026 - 03 Maggio 2026

Ternate si prepara ad accogliere un fine settimana dedicato interamente alla ginnastica artistica. L’associazione sportiva dilettantistica Ginnaste del Lago organizza la quarta edizione della Coppa ginnastica prealpina, un appuntamento che vedrà arrivare oltre 1.300 atlete per una tre giorni di competizioni serrate.

L’evento si svolge da venerdì primo maggio a domenica 3 maggio al centro polivalente di via Fornaci 1 a Ternate. Un’edizione, quella del 2026, che si inserisce in una tradizione ormai assodata. Durante la manifestazione, verrà infatti assegnato il tredicesimo Trofeo del lago.

Nei pressi della struttura sarà attivo lo stand gastronomico per tutta la durata dell’evento. La competizione è patrocinata dai Comuni di Ternate e di Mercallo.

Organizzato da

29 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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