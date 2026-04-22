Oltre ai canestri c’è di più: Raffaella Demattè ospite di “Luci a Masnago”

C’è il campo, certo, con le sue gioie e i suoi dolori (l’ultimo, tremendo, domenica con Cantù). Ma il mondo della Pallacanestro Varese è molto più ampio rispetto alla partita settimanale dei ragazzi di Kastritis e comprende numerose iniziative esterne all’attività della prima squadra.

Quella più imminente è la finalissima della School Cup, in programma nella mattinata di venerdì 24 aprile alla Itelyum Arena: un appuntamento che sublima il lavoro realizzato all’interno delle scuole superiori della provincia e che copre diverse aree in modo traversale. Dai giocatori al corpo di ballo, dai comunicatori fino ai responsabili del tifo positivo.

Ma i tasselli di cui si compone l’attività sociale del club biancorosso sono molti e a sovrintendere a questo tipo di impegno c’è Raffaella Dematté, che ricopre il ruolo di CSR manager. Ovvero la figura di riferimento per l’area legata alla responsabilità sociale: da Raffaella passano impegni ormai tradizionali (come quelli con gli studenti di “Basket, una scuola di vita”) e altri che si aggiungono con il passare del tempo. Eventi di prevenzione medica, attività di stage o di alternanza scuola-lavoro, partite speciali (dedicate a ecologia, al contrasto della violenza di genere, ai non vedenti…) fino alla nuova attività di safeguarding di cui è responsabile.

Raffaella Dematté racconterà tutto ciò nella puntata di “Luci a Masnago” che andrà in onda giovedì 23 aprile dalle 14 su Radio Materia (QUI per ascoltarla) e che dal tardo pomeriggio dello stesso giorno sarà disponibile in forma di podcast (e videopodcast su Spotify) sulle principali piattaforme d’ascolto.

Naturalmente però nel corso della puntata – condotta dal trio Franzetti-Brezzi-Bettoni – non mancherà il lato agonistico, con l’analisi della sconfitta della Openjobmetis nel derby con Cantù che ha fatto emergere tra l’altro i problemi della gestione biancorossa in uscita dai timeout. Inoltre, parleremo del prossimo impegno della squadra di Kastritis, il match di domenica 26 in casa contro la Vanoli Cremona, ennesimo appuntamento cruciale nella rincorsa a un posto tra i playoff. Le consuete rubriche completeranno il palinsesto di una puntata che si preannuncia interessante sotto molti aspetti.

“Luci a Masnago” è aperta anche ai commenti degli ascoltatori che possono inviare le domande (scritte o meglio ancora con un vocale) al numero WhatsApp di Radio Materia: 353-4848857. Vi ricordiamo anche che è possibile seguire il profilo Instagram CLICCANDO QUI.

DAL PARQUET – Chi non lo ha ancora fatto, può ascoltare la puntata del podcast “Dal Parquet” dedicato alla partita di domenica scorsa tra Acqua San Bernardo e Openjobmetis. La trovate nel box sottostante.