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«Oltre il benegrazismo», Luca Abete all’Insubria per chiedere agli studenti come stanno davvero

Un incontro costruito sul dialogo, che ha visto protagonisti gli universitari chiamati a raccontare senza filtri il proprio vissuto tra sogni e difficoltà

Generico 20 Apr 2026

Non basta un «bene grazie», il conduttore televisivo e inviato di Striscia la Notizia Luca Abete è stato all’Università degli Studi dell’Insubria di Varese per conoscere come si sentono davvero gli studenti.

Mercoledì 22 aprile si è svolta infatti la tappa varesina del tour #NonCiFermaNessuno: l’iniziativa, arrivata alla dodicesima edizione, che riporta in città il laboratorio di comunicazione dedicato all’ascolto della nuova generazione, coinvolgendo studenti e studentesse in un confronto diretto sulle difficoltà e le opportunità del presente.

Luca Abete Insubria
Luca Abete di fronte agli studenti dell’Insubria insieme a Andrea Uselli, docente e delegato della rettrice all’Orientamento

«Una campagna sociale, che forse erroneamente chiamiamo motivazionale, io direi più ispirazionale – spiega Luca Abete –. Cerchiamo di non dare istruzioni per vivere la vita, ma di mettere insieme tanti ragazzi, fare in modo che ognuno possa esprimersi e raccontare quello che è il proprio momento».

Al centro dell’incontro il tema dell’ascolto, con un invito a superare le risposte automatiche e a provare a scavare nei propri pensieri e sentimenti.

«Dal racconto di ognuno – aggiunge Abete – nasce la consapevolezza di chi ascolta. Dal dialogo si può scoprire che il momento difficile magari può essere superato e che non si è poi tanto soli. La risposta al nostro claim “dimmi davvero come stai” riesce a focalizzare l’attenzione su una reale analisi del proprio momento, del proprio potenziale, delle proprie capacità».

Luca Abete Insubria

«Cerchiamo di sconfiggere – rivela – il benegrazismo, la risposta automatica alla domanda “come stai?” “bene, grazie”, tanto per liquidare. Basta automatismi, cominciamo a riscoprire veramente quello che abbiamo dentro e cominciamo anche a restituirlo».

Nel corso dell’incontro spazio anche alle testimonianze degli studenti, che hanno contribuito alla realizzazione del podcast Va tutto bene. Anzi no, dando voce a esperienze personali e condivise.

Non sono mancati gli Euro-Talks, sviluppati con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, che hanno portato all’attenzione anche il confronto con studenti internazionali.

Tra i temi affrontati anche la sostenibilità ambientale, con l’introduzione dei raccoglitori RiVending negli spazi dell’ateneo, e l’inclusione nel mondo digitale grazie al progetto “Il Gaming Per Tutti” di MediaWorld.

Durante la tappa varesina è stato inoltre consegnato il Premio #NonCiFermaNessuno, giunto alla sesta edizione, che culminerà in autunno con un evento nazionale dedicato agli studenti provenienti da tutta Italia.

Dopo Varese, il tour prosegue nelle prossime settimane con le tappe di Salerno, Palermo e Reggio Calabria, continuando a portare nelle università italiane uno spazio di dialogo aperto e partecipato.

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Pubblicato il 22 Aprile 2026
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