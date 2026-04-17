Oltre trecento pattinatori all’Acinque Ice Arena: a Varese arrivano le finali nazionali Bronze

Presentata l’ultima tappa del circuito FISG dedicata all’artistico, al sincronizzato e all’interpretativo. Un evento che celebra la base del movimento e il rilancio dell’impianto cittadino

Il ghiaccio di via Albani si prepara a un’invasione pacifica di atleti provenienti da tutta Italia. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile, l’Acinque Ice Arena ospiterà le finali nazionali del circuito Bronze della FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio). Un evento dai grandi numeri – sono attesi oltre trecento partecipanti – che coinvolgerà le specialità dell’artistico, del sincronizzato e dell’interpretativo.

La manifestazione è stata presentata ufficialmente presso lo showroom Divani&Divani di viale Belforte, confermando il legame tra le realtà produttive del territorio e le eccellenze sportive locali.

Un vivaio in continua crescita

Per la Varese Ghiaccio, società organizzatrice, si tratta del coronamento di una stagione da record. «Il circuito Bronze rappresenta l’approccio non agonistico o l’agonismo blando, ma è fondamentale perché è il vero trampolino di lancio per questo sport così complesso», ha spiegato la presidente Maria Donati. «Siamo orgogliosi di ospitare questi ragazzi: la nostra società ha superato i 400 tesserati e veniamo da successi importanti, come il podio agli assoluti di Ginevra Negrello e la recente tripletta maschile nella fascia Gold con Elia, Tommaso ed Emanuele».

Proprio Ginevra Negrello, atleta di punta del movimento varesino e per l’occasione ottima presentatrice dell’evento, ha sottolineato il valore educativo della kermesse: «I valori di impegno e sacrificio nascono proprio in queste categorie. Vedremo in pista i migliori atleti selezionati dai vari comitati regionali dopo un lungo percorso di qualificazione».

Varese polo strategico nazionale

L’assegnazione della finale a Varese non è casuale. Paolo Tesini, presidente del comitato regionale Federghiaccio, ha evidenziato come la città sia tornata a essere un punto di riferimento dopo la ristrutturazione del palazzetto: «Nonostante le difficoltà logistiche nel gestire oltre 300 atleti, a Varese siamo sicuri del risultato. È una piazza storica che ha saputo resistere anche nei momenti difficili del cantiere grazie alla tenacia dei suoi dirigenti. Il futuro? Non temiamo la concorrenza di Milano, anzi: nuove strutture creano sinergie e fanno bene a tutto il movimento».

Anche Matteo Cesarini, per l’Acinque Ice Arena, ha rimarcato lo sforzo organizzativo: «C’è un lavoro di back office enorme, sostenuto da uno staff e da volontari instancabili. Dopo il successo degli eventi internazionali passati, vogliamo che la città viva al massimo questa tre giorni».

Il pubblico potrà assistere alle competizioni secondo i seguenti orari:

Venerdì 24: dalle 14:00 alle 19:00

Sabato 25: dalle 8:30 alle 19:00

Domenica 26: dalle 8:30 alle 15:00