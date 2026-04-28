“Oltrecena”: a Gallarate una serata benefica per scoprire le attività di OltreMani Varese

Un’occasione per incontrarsi, conoscersi e scoprire da vicino un progetto che mette al centro le relazioni e l’umanità. Nasce con questo obiettivo “Oltrecena”, la prima cena promossa da OltreMani Varese, in programma sabato 16 maggio alle ore 19:30 presso l’Istituto Falcone di Gallarate.

La serata di raccolta fondi rappresenta un momento di presentazione delle attività e delle iniziative che OltreMani sta sviluppando sul territorio varesino. Attraverso il racconto diretto e la condivisione di esperienze, sarà possibile conoscere il senso e le prospettive di un progetto che punta a costruire comunità più accoglienti e partecipative.

“Oltrecena” vuole essere uno spazio informale e aperto, in cui la convivialità diventa occasione di dialogo e relazione, non solo una cena, un momento di incontro pensato per avvicinare persone, storie e sensibilità diverse, creando connessioni e favorendo nuove possibilità di collaborazione.

La serata prevede un menù completo con antipasti misti, risottata, dolce, caffè e bevande, ed è aperta a tutti: famiglie, giovani, adulti e bambini. Il contributo minimo richiesto è di 25 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 9 anni.

La partecipazione è su prenotazione – obbligatoria entro lunedì 11 maggio – al seguente link

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a: varese@oltremani.it