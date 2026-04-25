Openjobmetis-Vanoli è un altro spareggio. Masnago piena per spingere i biancorossi

Certe notti sei sveglio, o non sarai sveglio mai. Ci affidiamo a Ligabue per sottolineare quanto sia necessario, per la Openjobmetis, restare vigile e reattiva per tutta la notte – pardon, la partita – che vede i biancorossi opposti alla Vanoli Cremona. Un macht, quello della Itelyum Arena (domenica 26, ore 17), che ancora una volta è uno snodo cruciale: se Varese vince, resta affacciata sui playoff, se perde riduce ai minimi la possibilità di entrare tra le prime otto del campionato.

Il calendario, lo hanno infatti noto tutti i tifosi: settimana prossima squadra a riposo (per il mancato confronto con Trapani, esclusa), domenica 10 la trasferta proibitiva di Bologna dove – è vero – si può anche tentare il colpaccio ma è come “gettare i dadi al casinò” per usare le parole post-derby di Kastritis. Quindi meglio mettere soldi buoni in banca contro la Vanoli, sempre facendo riferimento al coach greco.

La formazione di coach Brotto insegue la Openjobmetis a due soli punti, ha messo da tempo la salvezza in cassaforte ma può ancora provare – a sua volta – a conquistare i playoff. Quindi è tutt’altro che scarica, anche perché potrebbe puntare a un obiettivo speciale: se infatti Cremona dovesse cedere i diritti a una futura squadra romana (le voci sono insistenti da mesi), la Vanoli potrebbe sparire dalla geografia del basket. E farlo con una partecipazione ai playoff darebbe un sapore speciale al passo d’addio.

Al di là della missione-vittoria, la Openjobmetis dovrà mettersi in testa quello che è mancato nelle ultime uscite, la difesa di squadra: dirlo è lapalissiano, ma se agli avversari si concedono 70 punti al posto di 100, vincere si rivela più semplice. La Vanoli assemblata da Andrea Conti però ha buone qualità da mettere sul tavolo da gioco: l’esperienza di Payton Willis e le capacità offensive di Aljami Dhuram rappresentano i maggiori pericoli insieme all’impatto di Casarin e alla versatilità di Ndiaye. Mancherà invece l’altro italiano di riferimento, Giovanni Veronesi, che piaceva anche a Varese ma che si è promesso sposo a Brescia, sua città d’origine.

Masnago ha già promesso di fare il proprio dovere: la società punta a 5mila spettatori sperando che non sia l’ultima volta di questo gruppo davanti al pubblico amico. La squadra si è allenata regolarmente, pur con qualche acciacco da gestire: non sappiamo quello che lo staff ha detto nel segreto dello spogliatoio ma qui ricordiamo che Cremona, per tanti anni a secco alla Itelyum Arena, nelle due occasioni ha fatto il colpo esterno. Quest’anno la OJM ha ricambiato il favore al PalaRadi ma non basta: per andare ai playoff serve un bis. Serve essere sveglio, o non sarai sveglio mai.

DIRETTAVN – Il match della Itelyum Arena sarà raccontato in tempo reale attraverso il consueto liveblog, aperto da venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico sul match. Poi dalle 16,15 circa di domenica il racconto azione per azione del match. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.

LA CLASSIFICA: (dopo 27 giornate): V. Bologna, Brescia 40; Milano, Venezia 36; Tortona 30; Reggio Emilia, Trieste 26; VARESE* 22 || Cremona, Trento 20; Udine, Napoli, Cantù* 18; Treviso || Sassari* 14.

*una partita in più

I NOSTRI PODCAST – Non perdete i nostri appuntamenti con il basket da ascoltare. Lunedì alle 11 toccherà al podcast “Dal Parquet“ mentre giovedì alle 14 in diretta su Radio Materia la nuova puntata di “Luci a Masnago“ che poi sarà a sua volta disponibile sulle piattaforme di ascolto. Se volete, abbiamo appena aperto il profilo Instagram di “Luci a Masnago”: lo trovate QUI.