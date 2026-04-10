Openjobmetis Varese – Banco Sardegna Sassari, la partita in diretta

Penultimo appuntamento casalingo in stagione regolare per la Openjobmetis Varese che ospita – domenica 12 aprile dalle ore 17,30 – il pericolante Banco di Sardegna Sassari guidata in panchina dall’ex Veljko Mrsic. VareseNews racconterà l’evento sportivo con la consueta #direttaVN aperta dal venerdì pomeriggio che prevede, dalle 16,45 circa di domenica, la cronaca minuto per minuto.

Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.