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Openjobmetis Varese – Banco Sardegna Sassari, la partita in diretta

La formazione sarda di Veljko Mrsic, alla ricerca di punti salvezza, fa visita alla Itelyum Arena contro i biancorossi che sognano ancora i playoff. Si gioca domenica 12 aprile dalle 17,30, seguite il match in #direttavn

direttavn basket

Penultimo appuntamento casalingo in stagione regolare per la Openjobmetis Varese che ospita – domenica 12 aprile dalle ore 17,30 – il pericolante Banco di Sardegna Sassari guidata in panchina dall’ex Veljko Mrsic. VareseNews racconterà l’evento sportivo con la consueta #direttaVN aperta dal venerdì pomeriggio che prevede, dalle 16,45 circa di domenica, la cronaca minuto per minuto.
Il live è offerto da Finazzi SerramentiConfident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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