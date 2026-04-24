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Openjobmetis Varese – Vanoli Cremona, la partita in diretta

Spareggio playoff alla Itelyum Arena: squadre in campo domenica 26 aprile dalle ore 17. Seguite e commentate il match in #direttavn

basket direttavn

Penultimo incontro di regular season per la Openjobmetis e vero e proprio spareggio playoff contro la Vanoli Cremona che tallona a sole due lunghezze la squadra di Kastritis. Si gioca alla Itelyum Arena, domenica 26 aprile dalle 17: VareseNews racconterà l’evento sportivo con la consueta #direttaVN aperta dal venerdì pomeriggio che prevede, dalle 16,15 circa di domenica, la cronaca minuto per minuto.
Il live è offerto da Finazzi SerramentiConfident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.

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Pubblicato il 24 Aprile 2026
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