Openjobmetis Varese – Vanoli Cremona, la partita in diretta

Penultimo incontro di regular season per la Openjobmetis e vero e proprio spareggio playoff contro la Vanoli Cremona che tallona a sole due lunghezze la squadra di Kastritis. Si gioca alla Itelyum Arena, domenica 26 aprile dalle 17: VareseNews racconterà l’evento sportivo con la consueta #direttaVN aperta dal venerdì pomeriggio che prevede, dalle 16,15 circa di domenica, la cronaca minuto per minuto.

Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.