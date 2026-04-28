Operazione contro la pedopornografia online: arresti e denunce anche in Lombardia

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre sei per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico online. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, è stata condotta dagli specialisti del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) e ha coinvolto i Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica (C.O.S.C.) di sette città italiane.

L’indagine, iniziata nel 2024, è frutto di un’operazione sotto copertura in cui gli agenti si sono infiltrati negli ambienti virtuali criminali per individuare i canali di distribuzione del materiale illecito a livello internazionale. Gli investigatori hanno scoperto la circolazione di contenuti (CSAM – Child Sexual Abuse Material) prodotti anche tramite l’uso dell’intelligenza artificiale e riconducibili a vittime in tenera età.

Determinante è stata la collaborazione con l’FBI, che ha fornito elementi utili per identificare diversi soggetti coinvolti. Le informazioni raccolte hanno portato all’emissione di nove decreti di perquisizione domiciliare e informatica, eseguiti simultaneamente in altrettante città con il supporto di circa cinquanta operatori specializzati dei C.O.S.C. e delle S.O.S.C. territoriali.

Durante le operazioni, la Polizia ha arrestato in flagranza un 70enne con precedenti specifici residente in provincia di Belluno, un 63enne nel mantovano e un 28enne della provincia di Como, trovati in possesso di migliaia di file prodotti mediante lo sfruttamento sessuale di minori.

Sono inoltre indagati in stato di libertà sei uomini tra i 30 e i 70 anni, residenti nelle province di Bari, Oristano, Massa, Firenze, Lecco e Frosinone. La Polizia di Stato sottolinea come l’attività confermi il costante impegno delle forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei crimini commessi ai danni dei minori e delle persone più vulnerabili.