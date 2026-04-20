Orgoglio Varese: dieci in pagella per il circolo virtuoso che sostiene lo sport locale

Si allarga a un numero sempre maggiore di realtà territoriali il supporto offerto da Orgoglio Varese, la “piattaforma di aziende” nata nel 2019 per iniziativa di Rosario Rasizza che si occupa di raccogliere fondi tra gli aderenti così da sostenere le società sportive della provincia. L’appuntamento annuale per la consegna degli “assegni” – al ristorante “Da Annetta” di Capolago si è arricchito rispetto alle scorse edizioni, ospitando ben 10 iniziative che spaziano dal calcio al podismo, dal ciclismo al canottaggio fino allo sport paralimpico e altro ancora. E il conto complessivo, del distribuito con questi canali in sei anni e mezzo, ha superato il mezzo milione di euro destinato alle piccole realtà (oltre 1,8 milioni contando Pallacanestro Varese).

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«Lo sport vero non è solo quello che vediamo negli stadi e nei palazzetti ma è anche quello che si pratica sui campi di provincia – è il riassunto preciso tracciato da Rosario Rasizza – Il sostegno significa opportunità, valori e futuro e il nostro auspicio è sempre quello di continuare a crescere». Anche per questo il gruppo si darà una struttura più solida con la trasformazione in ETS, come ha spiegato Paolo Sterchele, che ha ricordato anche come la Pallacanestro Varese resti centrale nel meccanismo virtuoso.

«Le aziende che si legano a noi lo fanno per la nostra collaborazione con la Pallacanestro cui noi diamo un apporto diretto o indiretto di circa 300mila euro a stagione. Ma è proprio in questo modo che riusciamo a raggiungere e ad aiutare tante realtà locali, dieci sono in questa occasione». A proposito di basket non è sfuggita la presenza di Luis Scola, sorridente quando tra i premiati sono stati chiamati due giovanissimi argentini campioni di padel, Maxi Antoniazzi e Danilo Burgos.

E forse il General si è rivisto in loro, pensando al suo viaggio da casa ai Paesi Baschi per diventare un fenomeno dei canestri. Scola (ma era prevedibile) non ha toccato più di tanto l’attualità ma ha ringraziato ricordando che quest’anno la Openjobmetis proverà a regalare l’accesso ai playoff, risultato reso complicato dalla sconfitta in volata a Cantù. «O almeno proveremo ad andarci molto vicino» abbozza Scola, pensando magari a un posto per le coppe europee. (di seguito la puntata del nostro podcast “Dal Parquet” dedicata al derby)

Il basket torna anche nelle parole di Cristian Robustellini che presiede Orgoglio Varese («una scintilla che scalda il cuore a ognuno di noi e che porta Varese su scala internazionale») il quale poi torna a sottolineare i termini chiave: sport, territorio, passione. E non può essere che la passione (unita alla voglia di fare del bene) a muovere chi come Lara Barichella proverà a remare per 120 chilometri in solitaria sul Verbano per raccogliere fondi per l’ospedale pediatrico. O Donato Lacerenza con la sua Ternatese, che ha fatto da ponte con la Sardegna per permettere a due ragazzini di frequentare una scuola calcio, raccogliendo l’appello di una madre in gravi difficoltà. O ancora i ragazzi dell’ITE Tosi di Busto che pedaleranno al Circolo Polare Artico dopo averlo fatto in Cambogia. Ma di esempi del genere ce ne sono parecchi, tra i sostenuti di quest’anno e quelli passati negli anni scorsi da Orgoglio Varese.

LE INIZIATIVE SOSTENUTE

CALCIO – Due i club sostenuti in questa stagione da Orgoglio Varese: la Ternatese Calcio che è prossima a festeggiare i 70 anni di attività (venne fondata nel 1957) utilizzerà il contributo per l’acquisto di nuovi seggiolini completando così la sistemazione del campo sportivo di Ternate.

Saranno invece destinati a coprire le quote dei ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà i contributi destinati al San Michele Calcio, la società di Casciago che ora gestisce direttamente il campo sportivo cittadino. Un modo per garantire a tutti il diritto allo sport.

IN SELLA – Come già avvenuto in passato, Orgoglio Varese affianca la Ju Green, società ciclistica di Gorla Maggiore nota soprattutto per l’attenzione al movimento femminile (ma attiva anche in ambito maschile e in varie discipline del pedale). Con i soldi ricevuti, la Ju Green acquisterà materiale tecnico e attrezzature per l’attività agonistica.

Non è un club ma è una scuola un altro destinatario di fondi legato al ciclismo: si tratta dell’ITE Tosi di Busto Arsizio che ha lanciato il progetto “Oltre l’impossibile” che coinvolge studenti in esperienze di viaggio in bici, grazie alla guida dell’atleta paralimpico Andrea Devicenzi.

SPORT PARALIMPICO – La storica Handicap Sport Varese, team di basket in carrozzina tra i più longevi e conosciuti d’Italia, ha ricevuto un sostegno per l’acquisto di carrozzine sportive da destinare a giovani atleti: per la prima volta infatti HSV strutturerà un proprio vivaio anche con l’organizzazione di un torneo.

Rientra nell’ambito delle discipline paralimpiche anche il sostegno a Green Event, società varesina che si occupa di danza sportiva: il contributo va al progetto “Scarpette nel cuore” che unisce atleti con e senza disabilità e che ha ottenuto risultanti importanti in competizioni inclusive.

DI CORSA E A REMI – Nella settima edizione della EcoRun di Varese, il consorzio di aziende contribuirà all’allestimento dello “sport village” aperto alla cittadinanza, dove sarà possibile provare diversi discipline sportive e dove saranno promossi benessere e sostenibilità ambientale.

Un’altra iniziativa importante sostenuta da Orgoglio Varese è “Ancora un colpo”: progetto ideato da Lara Barichella che prevede la circumnavigazione del Lago Maggiore a remi, con imbarcazione di coastal rowing. Lo scopo è nobile: raccogliere fondi da destinare all’oncologia pediatrica dell’Ospedale del Ponte di Varese.

E NON FINISCE QUI – Infine il contributo annuale è toccato a due realtà legate a due sport differenti. Il padel, una delle discipline del momento, e il floorball, sorta di hockey che viene praticato anche alle nostre latitudini. Per quanto riguarda il padel il sostegno andrà a Maxi Antoniazzi e Danilo Burgos, giovani italo-argentini che stanno crescendo sotto la guida di coach Cristian Retolaza. Per il floorball invece spazio ai Wild Boars Varese che potrà acquistare attrezzature sportive a supporto della propria attività giovanile.

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