Un’invasione pacifica di migliaia di giovani pronti a immaginare il proprio domani. L’Università dell’Insubria ha vissuto sabato una giornata di grande fermento in occasione dell’Open Day, l’appuntamento dedicato alle aspiranti matricole che ha animato le aule del Campus e le sedi cittadine.

Galleria fotografica Orientamento e futuro: l’Università dell’Insubria apre le porte ai nuovi studenti 4 di 13

L’evento ha offerto una panoramica completa dell’offerta formativa, dai corsi in area medica e scientifica a quelli umanistici, giuridici ed economici, permettendo ai ragazzi di confrontarsi direttamente con docenti e studenti tutor.

La rettrice: «Vogliamo accompagnarvi nel vostro percorso»

Ad accogliere i futuri studenti è stata la rettrice Maria Pierro, che ha sottolineato il valore non solo accademico ma umano della scelta universitaria:

«È un piacere vedere così tanti ragazzi interessati alla nostra offerta formativa. Il nostro obiettivo è quello di accogliervi e accompagnarvi in un percorso di crescita che non è solo professionale, ma di vita. Scegliere l’Insubria significa entrare in una comunità dinamica e attenta alle esigenze di ogni singolo studente». [le foto id=2072758]

Il sindaco: «Varese sempre più città universitaria»

Presente all’evento anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti, che ha ribadito il legame sempre più stretto tra l’ateneo e il territorio:

«L’Open Day è un momento fondamentale per la città. Vedere così tanti giovani qui oggi conferma che Varese è una città universitaria a tutti gli effetti. La crescita dell’Insubria coincide con la crescita del nostro territorio: università e città si muovono insieme verso l’innovazione e il futuro».

Medicina: eccellenza e ricerca

Particolarmente affollate le aule dedicate all’area sanitaria. La professoressa Francesca Rovera, presidente della Scuola di Medicina, ha illustrato le peculiarità dei corsi: «La nostra Scuola di Medicina si distingue per l’integrazione tra didattica e ricerca clinica. Offriamo percorsi di eccellenza che permettono ai futuri medici e professionisti della salute di formarsi in un ambiente stimolante, a stretto contatto con le strutture ospedaliere d’avanguardia del territorio». [le foto id=2072752]

All’Open Day ha partecipato anche Chiara Rosa Giorgia Colombo, assessore del Comune di Busto Arsizio, a testimonianza della vocazione “bipolare” dell’ateneo che vede proprio in Busto e Varese i suoi pilastri fondamentali.

Un giorno tra i banchi (e fuori)

Tra le postazioni degli infopoint e le lezioni simulate, i ragazzi hanno potuto raccogliere informazioni sui servizi: borse di studio, alloggi, sport e programmi di mobilità internazionale. Una giornata di orientamento che, per molti, è stata il primo passo ufficiale verso il mondo degli adulti e della formazione superiore.