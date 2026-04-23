“Orizzonti ribelli”: a Castronno un viaggio nel cuore della resistenza zapatista

Cosa succede quando la memoria storica si intreccia con la battaglia per un futuro migliore? Orizzonti Ribelli – Una lezione di zapatismo non è solo un documentario. È un invito a riflettere, a guardare oltre i confini della nostra quotidianità e a confrontarci con la resilienza di un popolo che ha scelto di non arrendersi. Mercoledì 29 aprile, alle ore 21, Materia ospiterà la proiezione di questo film, che non è solo un viaggio visivo nei luoghi più simbolici del Chiapas, ma una vera e propria lezione di vita.

Diretto dal regista Maurizio Fantoni Minnella, il documentario si dipana tra le comunità autonome del Chiapas, esplorando la lotta di un movimento che, oggi più che mai, offre spunti di riflessione sul nostro rapporto con la libertà, la dignità e la terra. Le voci di due donne, una militante politica e una spirituale, danno vita a un racconto che unisce storia e memoria personale, ma anche analisi e partecipazione. La loro testimonianza diventa un grido di resistenza contro un sistema che opprime e sfrutta, ma anche una testimonianza di speranza.

Il Chiapas, con la sua bellezza selvaggia e la sua povertà cruda, è il teatro di una battaglia che va ben oltre i confini di un singolo paese: è la resistenza contro il capitalismo predatorio, la difesa della Madre Terra come principio etico e spirituale. Le comunità che hanno scelto l’autonomia sono uno specchio di ciò che possiamo diventare, se solo osiamo guardare il mondo con occhi diversi. L’evoluzione dei caracoles, i municipi autonomi, e l’intreccio tra politica e spiritualità ci parlano di un’alternativa possibile, fatta di lentezza, di parola condivisa, di educazione e salute come diritti universali, non merce di scambio.

Tra le immagini struggenti e poetiche che il film ci restituisce, un posto speciale è riservato al ricordo della strage di Acteal, una ferita ancora aperta nella storia del Chiapas, che ha visto la morte di 45 indigeni durante un massacro che ha segnato un punto di non ritorno per la regione. Ma la memoria del dolore non è solo un ricordo: è un atto politico, un grido di dignità che continua a riecheggiare nelle voci dei sopravvissuti.

Questa non è solo la storia di un popolo lontano, è la storia di un popolo che ci parla, che ci chiede di guardare alla nostra democrazia, ai nostri rapporti di potere, alla nostra visione della politica. È una sfida a mettere in discussione tutto ciò che riteniamo scontato e a riscoprire il valore della resistenza come forma di vita.

In collaborazione con Slow Food Varese, durante la serata saranno a disposizione del pubblico confezioni di caffè del Chiapas in cambio di un piccolo contributo, un modo per supportare le comunità locali e portare a casa un pezzo di quella terra che non smette di resistere.