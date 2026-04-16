Orrigoni e la Pallacanestro Varese, una locanda della tenerezza e la danza nel giovedì di Radio Materia
Il palinsesto di giovedì inizia alle 14 con Luci a Masnago, poi ci si ritrova alle 18 con Chi l'avrebbe mai detto e alle 21 con Fuori Frequenza
Tre appuntamenti in diretta in compagnia di www.radiomateria.it con un evento speciale subito alle 14 quando avremo in studio Paolo Orrigoni, patron di Tigros, per parlare del futuro della Pallacanestro Varese dopo il suo recente impegno nell’aumento di capitale. Alle 18 vi racconteremo la storia di una coppia molto tenera e alle 21 si balla con i ragazzacci di Fuori Frequenza e le loro ospiti.
14,00 Luci a Masnago
Ancora una puntatona (dopo quella con Matteo Librizzi di settimana scorsa), grazie alla presenza di un importante esponente della compagine societaria come mr Tigros Paolo Orrigoni. Parleremo del suo amore per la squadra di casa e dei progetti per il futuro in un momento di fermento. In studio, come sempre, Damiano Franzetti, Matteo Bettoni e Francesco Brezzi.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Racconteremo la storia di Elisabetta e Stefano, due consulenti che hanno aperto una Locanda della Tenerezza, un luogo per coppie e famiglie dove ritrovare insieme il piacere di stare insieme.
21,00 Fuori Frequenza
Il trio di simpatici mattacchioni formato da Hobbet, Gian e Giuse ospiterà Jekaterina e Martina insegnanti e coreografe che ci racconteranno i segreti della danza e le storie più interessanti incrociate nel loro lavoro.
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