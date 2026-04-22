Ospedale di Cuasso al Monte, il Pd alza la voce: “La sanità pubblica in Valceresio è stata dimenticata”

L’ex ospedale di Cuasso al Monte chiude definitivamente e il territorio alza la voce. Dopo la comunicazione ufficiale di Regione Lombardia e ASST Sette Laghi, i circoli del Partito Democratico di Induno Olona con Arcisate, Cantello e Viggiù hanno diffuso una nota congiunta, firmata dalla segretaria Renata Ballerio, per esprimere tutto il proprio disappunto. Un atto d’accusa che punta il dito contro trent’anni di gestione della sanità lombarda e contro le promesse non mantenute legate ai fondi del PNRR, denunciando un declino che colpisce duramente i servizi pubblici della zona.

Le promesse del PNRR e i fondi mancanti

Secondo gli esponenti locali del PD, la fine della struttura di Cuasso non è un evento improvviso ma l’epilogo di una gestione fallimentare. Nel 2021, con i fondi del PNRR, erano stati promessi circa 24 milioni di euro per il rilancio del presidio, ma quegli impegni non sono mai stati onorati. Al contrario, si è assistito a una progressiva retromarcia che ha portato prima all’ipotesi di una ristrutturazione parziale e, infine, alla decisione di chiudere definitivamente i battenti, lasciando la Valceresio priva di un punto di riferimento storico.

Sicurezza e degrado: la rabbia del territorio

A scatenare la reazione dei circoli politici è stata anche la priorità indicata nel comunicato ufficiale della Regione, che si concentra su interventi immediati per contrastare vandalismo e accessi non autorizzati. «Leggere che la priorità è un intervento immediato per contrastare i fenomeni di vandalismo – sottolineano i rappresentanti dei circoli del PD di Induno Olona con Arcisate, Cantello e Viggiù – ci fa provare rabbia e amarezza. Come è possibile ridurre il tema accontentandosi di contrastare il vandalismo chiedendo un intervento al Prefetto?». Il timore è che l’attenzione si sposti dal servizio sanitario alla semplice gestione di un immobile vuoto.

Il futuro incerto e il silenzio degli enti

Il comunicato esprime forti dubbi anche sul futuro della Casa di Comunità di Arcisate e sul possibile riutilizzo del comparto immobiliare di Cuasso. Le ultime indiscrezioni giornalistiche che parlano di un possibile dirottamento di ulteriori 3,7 milioni di euro verso altre destinazioni non fanno che alimentare lo sconforto. «Restiamo sconcertati – concludono i circoli locali – dal silenzio della Comunità Montana del Piambello», lamentando l’assenza di una presa di posizione forte da parte dell’ente montano a tutela dei servizi sanitari per i cittadini della valle.

IL COMUNICATO

Promesse mancate anche in Valceresio

L’ex ospedale di Cuasso al Monte chiude definitivamente, come è stato comunicato il 15 aprile da Regione Lombardia-ASST Sette Laghi. Finale triste ma non sorprendente di una storia ingloriosa iniziata decenni fa. In questo caso non si può applicare il detto: “La vittoria ha molti padri e la sconfitta è orfana”. E’ una sconfitta che ha padri certi e madre certa: la sanità lombarda e chi l’ha governata negli ultimi trenta anni. E al riguardo non mancano le prove. Basti pensare a chi sono i responsabili dello smantellamento dei presidi pubblici a favore della sanità privata. Dobbiamo dunque parlare di padri irresponsabili che hanno fatto tante promesse. Ci ricordiamo che per l’ospedale di Cuasso nel 2021 con i fondi del PNNR furono promessi – almeno sulla carta – 24 milioni di euro? E che dire dell’impegno, non mantenuto da Regione Lombardia, di trovare comunque i soldi? Infine la ben nota retromarcia anche su un intervento di ristrutturazione parziale. Leggere dal comunicato ufficiale della Regione che la priorità è “un intervento immediato per contrastare i fenomeni di vandalismo e accessi non autorizzati che interessano l’area” ci fa provare rabbia e amarezza. E vorremmo rimandare al mittente alcune domande. Ad esempio, come è possibile ridurre il tema accontentandosi di contrastare il vandalismo chiedendo un intervento al Prefetto? Si possono accettare affermazioni del tipo: “proseguirà il potenziamento della Casa di Comunità di Arcisate” e si darà avvio ad “un iter progettuale finalizzato al riutilizzo del comparto immobiliare con l’obiettivo di individuare nuove funzioni compatibili e valorizzare il patrimonio esistente”? C’è ancora qualcuno che è disposto a credere a queste promesse? Decisamente difficile visto che la stampa ci informa che anche gli ultimi 3,7 milioni stanziati per l’Ospedale di Cuasso potrebbero andare in altre direzioni. Sono sicuri in Regione che la sanità pubblica in Valceresio è messa così bene da non aver bisogno di nuovi investimenti sul territorio?

Da ultimo – e legittimamente – restiamo sconcertati dal silenzio della Comunità Montana del Piambello.