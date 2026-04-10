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Ospedale di Luino: dal 14 al 16 aprile modifiche temporanee agli accessi per le attività di cantiere

L'ingresso principale dalla portineria sarà chiuso e si potrà accedere o dal lato pronto soccorso o da quello della centrale termica

chiusure ospedale luino

Dalle ore 7.00 di martedì 14 aprile 2026 e fino alle ore 18.00 di giovedì 16 aprile 2026, l’ingresso principale dell’Ospedale di Luino, in corrispondenza della Portineria, torna a essere temporaneamente chiuso al passaggio di pedoni e veicoli, dopo il divieto nel marzo scorso, per consentire i lavori di cantiere.

Durante il periodo interessato dai lavori, gli accessi alla struttura saranno riorganizzati: il cancello lato Padiglione Pronto Soccorso resterà aperto per tutta la durata dei lavori e sarà utilizzato come ingresso e uscita per le ambulanze e come accesso pedonale per gli utenti; il cancello lato centrale termica resterà aperto e sarà destinato all’ingresso e all’uscita di dipendenti e fornitori/merci.

L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi arrecati e ringrazia cittadini e utenti per la collaborazione.

 

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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