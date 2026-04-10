Ospedale di Luino: dal 14 al 16 aprile modifiche temporanee agli accessi per le attività di cantiere
L'ingresso principale dalla portineria sarà chiuso e si potrà accedere o dal lato pronto soccorso o da quello della centrale termica
Dalle ore 7.00 di martedì 14 aprile 2026 e fino alle ore 18.00 di giovedì 16 aprile 2026, l’ingresso principale dell’Ospedale di Luino, in corrispondenza della Portineria, torna a essere temporaneamente chiuso al passaggio di pedoni e veicoli, dopo il divieto nel marzo scorso, per consentire i lavori di cantiere.
Durante il periodo interessato dai lavori, gli accessi alla struttura saranno riorganizzati: il cancello lato Padiglione Pronto Soccorso resterà aperto per tutta la durata dei lavori e sarà utilizzato come ingresso e uscita per le ambulanze e come accesso pedonale per gli utenti; il cancello lato centrale termica resterà aperto e sarà destinato all’ingresso e all’uscita di dipendenti e fornitori/merci.
L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi arrecati e ringrazia cittadini e utenti per la collaborazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.