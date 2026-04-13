Ottant’anni di impegno civile a Cassano Magnago, perchè il sogno di Acli è il ricambio generazionale



Le ACLI di Cassano Magnago festeggiano ottant’anni di attività confermandosi un punto di riferimento per il territorio, tra servizi concreti ai cittadini e percorsi educativi rivolti soprattutto ai giovani con il sogno di riuscire a garantire una continuità ad un importante presidio sociale del terrritorio. È quanto emerso durante un’intervista radiofonica a Soci All Time in cui i dirigenti, a partire da Maurizio Toniato, insieme a Luciana Sanarico e Angelo Scandroglio, hanno raccontato presente e prospettive di un’associazione che continua a coniugare impegno sociale e ispirazione cristiana.

Tra servizi e diritti: il sostegno ai cittadini

Nel corso della trasmissione è stato sottolineato il ruolo sempre più rilevante dei servizi offerti alla popolazione. Le ACLI affiancano i cittadini in diverse pratiche quotidiane, a partire dalla tutela del diritto alla salute. «Interveniamo quando i tempi delle liste d’attesa non vengono rispettati, inviando comunicazioni ufficiali agli enti sanitari» – dirigenti ACLI. Accanto a questo, l’associazione offre supporto amministrativo per pratiche complesse, come la nomina dell’amministratore di sostegno, e promuove progetti di inserimento lavorativo per categorie protette.

Formazione e giovani: il legame con le scuole

Un pilastro dell’attività resta quello educativo. Le ACLI collaborano con le scuole medie del territorio su diversi fronti: dall’orientamento scolastico, anche attraverso strumenti come Eduscopio, fino alla sensibilizzazione sul valore del lavoro. Tra le iniziative, anche progetti legati al Primo Maggio e attività dedicate allo sviluppo delle competenze trasversali. Non manca l’attenzione ai più piccoli, con incontri di promozione della lettura in collaborazione con il progetto “Nati per leggere”.

Turismo sociale e cultura accessibile

Spazio anche al turismo sociale, uno dei settori in crescita. Attraverso il Centro Turistico ACLI vengono organizzati viaggi e gite a prezzi accessibili, pensati per coniugare socialità e cultura. Tra gli esempi citati, le visite a luoghi simbolo della storia industriale italiana, come Ivrea e l’esperienza di Adriano Olivetti.

Una storia di impegno civile

Nel racconto dei dirigenti emerge anche il peso della storia del circolo, protagonista di importanti battaglie civili. Tra queste, la mobilitazione negli anni Ottanta contro la realizzazione di un inceneritore di rifiuti speciali a Cassano Magnago, considerata una vittoria significativa per la comunità locale.

La sfida del futuro: rinnovarsi

Guardando avanti, il tema centrale è quello del ricambio generazionale. «Il nostro sogno è riuscire ad abbassare l’età media del direttivo e coinvolgere nuove energie» – dirigenti ACLI. Un obiettivo non semplice, ma ritenuto fondamentale per mantenere viva l’identità dell’associazione e rafforzare il legame con le nuove generazioni, superando la percezione di un’organizzazione composta prevalentemente da pensionati.