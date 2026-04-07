Otto donne in scena con “Mosaico”, il teatro dell’Università del Melo racconta storie intime e condivise
Sabato in scena “Mosaico – otto donne libere”, lo spettacolo finale del laboratorio di teatro tenuto da Giulia Provasoli
Sabato 11 aprile 2026, alle ore 16:00, la Sala Planet di via Magenta 3 a Gallarate ospiterà “Mosaico – otto donne libere”, lo spettacolo finale del laboratorio di teatro dell’Università del Melo. L’ingresso è libero.
Lo spettacolo, curato da Giulia Provasoli insieme alle allieve del laboratorio, si presenta come un racconto corale tutto al femminile, costruito a partire dalle esperienze personali delle partecipanti. Un lavoro che, come sottolinea Provasoli, ha assunto quest’anno una dimensione ancora più profonda: «Lo spettacolo finale del laboratorio di teatro dell’Università del Melo è un mosaico al femminile. Quest’anno, più dei precedenti, le otto allieve si sono messe in gioco personalmente, con tematiche sensibili, intime e oneste. Con ironia, come sempre, ma anche grande profondità».
«Questo laboratorio è anche un prendersi cura una dell’altra, me compresa» prosegue Provasoli. «Le stimo molto per l’impegno che ci mettono e l’ingaggio emotivo: non è facile aprirsi così intensamente e poi andare in scena davanti a un pubblico che ignora il processo e valuta il risultato. Per me, il risultato è già nel vederci tutti i martedì mattina e proteggere questo spazio in cui ci raccontiamo. Questo è teatro, con loro: raccontarci».
Il laboratorio di teatro si inserisce all’interno delle attività dell’Università del Melo, coordinate da Margherita Agape e Diego Marangon, realtà che da anni promuove percorsi culturali e formativi negli spazi del Melo in via Magenta.
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