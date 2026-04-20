“Otto Infinito” di Federico Buffa, dove il racconto diventa spettacolo

Uno spettacolo vero, non semplicemente un racconto. È questa la differenza che segna il lavoro di Federico Buffa rispetto a molti altri professionisti – giornalisti, psicologi, divulgatori – che portano storie sul palco.

Al Teatro Intred di Varese, venerdì 17 aprile, con «Otto Infinito. Vita e morte di un Mamba», Buffa conferma di essere stato tra i primi in Italia a costruire una forma di narrazione che dal racconto arriva al teatro. Il suo non è semplice storytelling: è uno spettacolo strutturato, con un vero climax, un crescendo emotivo e autentiche sfumature attoriali che danno ritmo e profondità alla scena.

Accanto alla parola, centrale e sempre precisa, c’è un elemento decisivo: la musica dal vivo. Il pianoforte di Alessandro Nidi, le percussioni di Sebastiano Nidi e il trombone di Filippo Nidi non accompagnano soltanto, ma dialogano con la narrazione, diventando una seconda voce. Tra i momenti più intensi, proprio l’esecuzione di un brano cantato dal pianista, capace di condensare tutta la tensione emotiva dello spettacolo.

Federico Buffa resta fedele alla sua matrice giornalistica: attenzione ai dettagli, agli episodi meno noti, alle sfumature che costruiscono un personaggio. Ma riesce a trasformare una biografia in qualcosa di più ampio, accessibile anche a chi non ha un interesse specifico per il tema raccontato. Il pubblico, infatti, è eterogeneo: c’è chi segue il suo modo di narrare, chi è attirato dalla storia in sé e chi semplicemente ama il teatro.

La risposta della sala lo conferma: teatro pieno e due ore senza intervallo seguite con concentrazione e partecipazione emotiva.

Significativa anche la scelta narrativa: Federico Buffa evita di indugiare sull’epilogo più noto e tragico della vita di Kobe Bryant e si concentra invece sul percorso umano e professionale, dalla prima all’ultima tappa. Ne emerge un ritratto complesso, costruito attraverso aneddoti familiari, relazioni personali, ossessioni, cadute e ripartenze.

È proprio questo equilibrio – tra racconto documentato e costruzione attenta del testo – a rendere lo spettacolo un’esperienza teatrale completa, capace di parlare a tutti.