Paesaggi Sonori, a Ferrera di Varese si esibisce Corde Vocali Duo

Paesaggi Sonori è un progetto di Momenti Musicali in partenariato con la Pro Loco di Cuvio e l’Accademia Musicale Pietro Bertani di Luino

La rassegna culturale Paesaggi Sonori si avvicina alla conclusione, prima della pausa estiva, ma gli ultimi due mesi di programmazione hanno ancora in serbo dei grandi eventi per il nostro pubblico. Il mese di aprile prevede due incontri. Il primo sabato 11 aprile alle ore 21 presso il Teatro di Ferrera con il concerto di CordeVocali DUO, ensemble composto da Silvia Vavassori, mezzosoprano, e Clara Ciliberti, chitarrista classica.

Il programma si ispira da un lato alla tradizione della lirica colta europea e dall’altro alla forza espressiva del canto popolare, in un percorso attraverso secoli, lingue e contesti culturali diversi, uniti dalla stessa centralità della voce. Dalla raffinata malinconia rinascimentale di John Dowland alla teatralità barocca di Barbara Strozzi, passando poi per le brevi pagine di Pauline Viardot, Maria Szymanowska e Louise Reichardt, che testimoniano la vitalità del repertorio vocale tra Sette e Ottocento, in un’epoca in cui il canto da salotto rappresentava uno spazio privilegiato di sperimentazione espressiva.

Il cuore del programma è affidato alle Canciones populares antiguas di Federico García Lorca, raccolta in cui il poeta andaluso rielabora materiali della tradizione orale spagnola, concludendo poi sempre in Spagna con due brani di Miguel Llobet, in un ideale ponte tra tradizione popolare e scrittura colta, che dà al canto il ruolo di memoria condivisa, luogo in cui la musica colta e la voce del popolo continuano a incontrarsi. La collaborazione tra Silvia Vavassori e Clara Cliberti prende forma durante gli studi al Liceo Musicale Zucchi di Monza, dove le due musiciste sviluppano un’intesa musicale fondata sull’ascolto reciproco e sulla ricerca di un suono condiviso.

Corde Vocali DUO è un progetto in costante evoluzione, orientato all’approfondimento del repertorio cameristico e alla costruzione di programmi che mettano in relazione tradizione e contemporaneità. Daremo poi appuntamento a tutto il pubblico sabato 18 aprile per “Dialoghi tra musica e letteratura” presso l’Auditorium Bruno Compagnoni di Maccagno alle ore 21, dove tre opere letterarie a sfondo musicale saranno presentate ed accompagnate da intermezzi al pianoforte. Gli appuntamento continueranno ancora nel mese di maggio.

L’ingresso a tutti gli eventi di Paesaggi Sonori è libero e gratuito, ma è possibile lasciare un’offerta per sostenere il progetto. Paesaggi Sonori è un progetto di Momenti Musicali in partenariato con la Pro Loco di Cuvio e l’Accademia Musicale Pietro Bertani di Luino. Gode del sostegno inoltre del Comune di Maccagno, del Comune di Marchirolo, di Fondazione Comunitaria del Varesotto e di alcuni sostenitori privati, in collaborazione anche con l’Orchestra Sinfonica di Milano.