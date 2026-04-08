Paesaggi Sonori fa tappa a Ferrera: il CordeVocali Duo protagonista a teatro

La rassegna culturale Paesaggi Sonori si avvia verso la conclusione della sua prima parte di stagione con un mese di aprile ricco di appuntamenti imperdibili. Prima della pausa estiva, il calendario propone due eventi di rilievo che spaziano dalla musica classica alla letteratura, portando la grande cultura nei teatri e negli auditorium del territorio, con l’obiettivo di unire la tradizione colta alla forza espressiva popolare.

Il concerto del CordeVocali Duo a Ferrera

Il primo appuntamento è fissato per sabato 11 aprile, alle ore 21, presso il Teatro di Ferrera. Protagonista della serata sarà il CordeVocali Duo, un ensemble tutto al femminile composto dalla mezzosoprano Silvia Vavassori e dalla chitarrista classica Clara Ciliberti. Il duo nasce da una profonda intesa musicale maturata fin dai tempi degli studi al Liceo Musicale Zucchi di Monza e si pone l’obiettivo di esplorare il repertorio cameristico mettendo in costante dialogo epoche e stili differenti.

Un viaggio musicale dal Rinascimento alla Spagna di Lorca

Il programma del concerto promette un viaggio affascinante attraverso i secoli. Si partirà dalle malinconie rinascimentali di John Dowland e dalla forza del barocco di Barbara Strozzi, per poi toccare le composizioni di Pauline Viardot e Maria Szymanowska, figure chiave del repertorio vocale tra Sette e Ottocento. Il momento centrale della serata sarà dedicato alla Spagna, con le «Canciones populares antiguas» di Federico García Lorca e le opere di Miguel Llobet, in un intreccio perfetto tra musica colta e tradizione orale.

Prossimi appuntamenti tra Maccagno e il mese di maggio

La rassegna non si ferma qui: sabato 18 aprile l’appuntamento si sposta all’Auditorium Bruno Compagnoni di Maccagno, sempre alle 21, per l’evento “Dialoghi tra musica e letteratura”. In questa occasione, tre opere letterarie a sfondo musicale saranno presentate al pubblico e intervallate da esecuzioni al pianoforte. La programmazione di Paesaggi Sonori proseguirà poi con nuovi eventi anche nel mese di maggio, consolidando il successo di un progetto che vede la sinergia di diverse realtà locali.

Una rete per la cultura nel Varesotto

Il progetto è curato dall’associazione Momenti Musicali in partenariato con la Pro Loco di Cuvio e l’Accademia Musicale Pietro Bertani di Luino. L’iniziativa gode del sostegno dei Comuni di Maccagno e Marchirolo, oltre al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e della collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano. Come da tradizione per la rassegna, l’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito, con la possibilità per i partecipanti di lasciare un’offerta per sostenere le attività dell’associazione no-profit.