Pagelle Pro Patria: centrali di difesa in difficoltà, Renelus, Tunjov e Orfei i migliori

PRO PATRIA – ARZIGNANO VALCHIAMPO 2-3 | I VOTI AI TIGROTTI

Sala 6: come al solito, nonostante i gol subiti, si rende protagonista con ottime parate.

Mora 6: non commette particolari errori in difesa, prova a proporsi in avanti con lanci e qualche traversone. Udoh SV

Sassaro 5: in difficoltà nel confronto con Mattioli e Nanni.

Motolese 5: in affanno nel duello con Nanni, che in entrambi i gol vince il confronto con l’ex Olbia. Giudici SV

Travaglini 6: in difesa fa poche sbavature, prova a farsi vedere in attacco.

Tunjov 7: come sempre uno dei più pericolosi, con tiri insidiosi e passaggi interessanti.

Ferri 6: gioca ancora in posizione centrale e fa quello che può dando una mano nelle due fasi. Schiró SV

Frosali 5,5: si fa vedere poco in avanti, con qualche timido inserimento. Orfei 7: ingresso positivo, con qualche scorribanda pericolosa che mette in

difficoltà la difesa ospite; nel finale trova il gol, il secondo consecutivo.

Renelus 7: segna il gol e prova a farsi vedere con azioni personali, come quella del secondo tempo pochi secondi dopo aver trovato l’1-1.

Mastroianni 5,5: come al solito lotta e cerca di far salire la squadra, abbassandosi a centrocampo per prendersi il pallone. Sottoporta, invece, lascia a desiderare con un paio di colpi di testa finiti fuori bersaglio.

Desogus 5,5: prestazione fumosa per l’ex Cittadella che, a parte qualche fallo dal limite interessante, non riesce a creare molti pericoli. Citterio 6: entra e prova a dare una scossa con gli inserimenti, che nelle ultime partite lo avevano premiato.

Bolzoni 5,5: la squadra prova a fare la partita, ma il possesso risulta spesso sterile. Soliti problemi in difesa che costano caro.