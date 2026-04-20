Pagelle Pro Patria: centrali di difesa in difficoltà, Renelus, Tunjov e Orfei i migliori
Desogus e Mastroianni si impegnano ma non pungono, Sala salva più volte i suoi, Motolese perde il duello con Nanni, Ferri impiegato ancora davanti alla difesa
PRO PATRIA – ARZIGNANO VALCHIAMPO 2-3 | I VOTI AI TIGROTTI
Sala 6: come al solito, nonostante i gol subiti, si rende protagonista con ottime parate.
Mora 6: non commette particolari errori in difesa, prova a proporsi in avanti con lanci e qualche traversone. Udoh SV
Sassaro 5: in difficoltà nel confronto con Mattioli e Nanni.
Motolese 5: in affanno nel duello con Nanni, che in entrambi i gol vince il confronto con l’ex Olbia. Giudici SV
Travaglini 6: in difesa fa poche sbavature, prova a farsi vedere in attacco.
Tunjov 7: come sempre uno dei più pericolosi, con tiri insidiosi e passaggi interessanti.
Ferri 6: gioca ancora in posizione centrale e fa quello che può dando una mano nelle due fasi. Schiró SV
Frosali 5,5: si fa vedere poco in avanti, con qualche timido inserimento. Orfei 7: ingresso positivo, con qualche scorribanda pericolosa che mette in
difficoltà la difesa ospite; nel finale trova il gol, il secondo consecutivo.
Renelus 7: segna il gol e prova a farsi vedere con azioni personali, come quella del secondo tempo pochi secondi dopo aver trovato l’1-1.
Mastroianni 5,5: come al solito lotta e cerca di far salire la squadra, abbassandosi a centrocampo per prendersi il pallone. Sottoporta, invece, lascia a desiderare con un paio di colpi di testa finiti fuori bersaglio.
Desogus 5,5: prestazione fumosa per l’ex Cittadella che, a parte qualche fallo dal limite interessante, non riesce a creare molti pericoli. Citterio 6: entra e prova a dare una scossa con gli inserimenti, che nelle ultime partite lo avevano premiato.
Bolzoni 5,5: la squadra prova a fare la partita, ma il possesso risulta spesso sterile. Soliti problemi in difesa che costano caro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Fabio Rocchi su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.