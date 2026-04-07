Palazzo Cattoretti nel simbolo, “rinnovamento e tradizione”: ecco la lista di Dimitri Cassani a Casorate

“Rinnovamento e tradizione”: è il nome della lista con cui si presenta nel 2026 Dimitri Cassani, sindaco uscente di Casorate Sempione, alla ricerca del terzo mandato.

Dopo due elezioni sotto le insegne di “Rinascita civica”, ora si cambia. Con un nuovo nome che richiama, appunto, tanto la continuità con i primi due mandati quanto i nuovi inserti.

Prima di andare alla lista vera e propria, val la pena notare che nell’elaborato simbolo viene inserito anche un richiamo ben preciso nel paesaggio del paese: il “vecchio municipio”, recuperato oggi come Palazzo Cattoretti”, la cui immagine – pur semplificata – compare direttamente e si prende il grosso dello spazio. In aggiunta a questo e al nome della lista, ci sono poi le “lenticchie” dei partiti e delle componenti civiche e un motto, “Uniti per crescere”.

«In continuità con l’esperienza del gruppo che ha amministrato il paese negli ultimi 11 anni, nasce la nuova lista, rinnovata in alcuni componenti con l’inserimento di persone capaci, entusiaste e vogliose di far bene» spiegano i promotori. «L’esperienza di governo è garantita dal candidato Sindaco Dimitri Cassani e dalla quota di candidati consiglieri che assieme a lui hanno governato in questi 11 anni, pronti ad affrontare la nuova sfida con rinnovato entusiasmo. Una lista nata da un accordo politico tra i partiti del centrodestra e l’importante componente civica che ha caratterizzato l’esperienza del governo uscente»

Se si guarda ai nomi, la metà viene dalla precedente lista del 2015 (che ha espresso poi maggioranza di governo, assessori e assessore), mentre metà sono nomi che non c’erano nel 2015.

Nello specifico si trovano dunque i nomi di Fausta Battaglia, Laura Valsecchi, Andrea Tomasini, Giuseppe Perazzolo, Anita Ghiringhelli, ma anche Monica Bernardis, Barbara Brighenti, Michele Caravati, Tino Celona (che però – ad esempio – c’era già nel 2015), Francesca Colombo, Diana Marchesin, Enrico Mazzetti.

Tra gli altri, rispetto alla squadra di governo non ci sono Carlo Demolli, Ruben Tajano, Paola Scanelli, Mauro Garzonio. Per ragioni differenti, ma questo non vuol dire – ovviamente – che alcuni non saranno della partita (il leghista di lungo corso Garzonio era già alla presentazione di Cassani candidato sindaco)

«Questi sono i candidati consiglieri che, nelle prossime settimane, imparerete a conoscere, un gruppo capace e unito in grado di continuare nell’azione di rinnovamento della nostra Casorate senza dimenticare le proprie radici, la propria tradizione, uniti per crescere e far crescere il nostro paese» concludono i promotori.

A sfidare Cassani e “Rinnovamento e tradizione” ci sarà la lista “Sogniamo Casorate”, che ha già fatto una prima presentazione pubblica.