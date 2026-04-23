“Pallacanestro Varese crea valore al di là delle partite”: le parole di Raffaella Demattè a “Luci a Masnago”

Se più o meno tutti i tifosi della Pallacanestro Varese conoscono come funziona la squadra di Serie A, pochi sanno nei dettagli come una moderna società sportiva si muove nei campi extra sportivi. Oggi un club professionistico ha una serie di attività collaterali che rientrano nell’ambito della responsabilità sociale: si va dalla School Cup alle iniziative di prevenzione oncologica, dalle partite dedicate a un tema particolare (ecologia, disabilità, lotta alla violenza di genere…) all’attività dentro alle scuole fino al safeguarding e alle collaborazioni come stages e alternanza scuola-lavoro.

Una lunga lista che passa, tutta, dalla scrivania di Raffaella Demattè, da 24 anni in forza a Pallacanestro Varese, che dopo aver ricoperto diverse mansioni è divenuta CSR Manager della società. Raffaella è stata l’ospite della 25a puntata di “Luci a Masnago” intitolata per l’appunto “Oltre ai canestri c’è di più” e ha raccontato qual è il suo ruolo e come si muove all’interno del mondo biancorosso.

«La visione di Luis Scola e della società è quella di creare valore per il territorio, andando oltre la partita della domenica – ha spiegato Demattè rifererndosi anche alle attività di intrattenimento proposte durante le gare, in stile NBA – Non parliamo di logiche di facciata: puntiamo su progetti strutturati e non su quegli eventi spot che poi diventano solo occasioni di greenwashing o pinkwashing (pratiche “di facciata” per far credere che una determinata azienda si occupi di ecologia o di sostegno alle donne ndr). Noi vogliamo essere parte di un “cambio di passo” per cui questa responsabilità tocchi le persone e possa fare cose che cambiano la vita».

Interessante anche il punto di vista di Raffaella sul palasport, inteso come infrastruttura: «Il palazzetto è proprietà della cittadinanza, la nostra società ha un contratto di gestione che andrà rinnovato, ed è corretto che la Pallacanestro Varese, che tanto prende dalla città, possa restituire qualcosa in uno spazio che è di proprietà dei cittadini stessi».

A livello personale Demattè ha ricordato di aver iniziato a collaborare con il club quando venne acquistato Pavel Podkolzine, allora giovane speranza siberiana che arrivò in città a soli 15 anni, “forte” di un’altezza fuori dal comune (oltre 2,20: è arrivato a 2,26 alla fine della crescita). «Avevo studiato russo e lo insegnavo, collaboravo già con le aziende della famiglia Castiglioni allora proprietaria del club e partendo da quella esperienza con Pavel ho iniziato a lavorare in Pallacanestro Varese. Nel corso degli anni ho vissuto momenti molto belli a livello personale, come quando nacque la figlia di Marlon Garnett e dovetti restare con la moglie fino in sala parto, o quando feci amicizia con la famiglia di Ruben Magnano che di recente è tornato a trovarci».

Nel corso della puntata, come sempre, non è mancato uno sguardo all’attualità: i tre conduttori (Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni) hanno analizzato la sconfitta nel derby con Cantù, parlando dei problemi della difesa “denunciati” dallo stesso Kastritis e di quelli legati alle uscite dai timeout, argomento sollevato proprio ieri da VareseNews. Inoltre è stato fatto il punto prima della sfida decisiva, in chiave playoff, con Cremona mentre la rubrica “Storie a canestro” ha riguardato la giovane promessa biancorossa Riccardo Alabiso.

DAL PARQUET – Ascolta il nostro podcast relativo al derby tra Acqua San Bernardo e Openjobmetis