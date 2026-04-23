Paolo Iodice nuovo questore di Varese: lunga esperienza contro la criminalità, succede a Carlo Mazza

È ufficiale la nomina del nuovo questore di Varese: sarà Paolo Iodice a guidare la Questura, raccogliendo il testimone di Carlo Ambrogio Mazza. Un passaggio importante per la sicurezza del territorio, che segna l’arrivo di un dirigente con una lunga esperienza operativa maturata in contesti complessi.

Nato a Napoli nel 1968, Iodice entra nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel 1987, iniziando il proprio percorso con il corso quadriennale per vice commissario. Dopo la prima assegnazione al II Reparto Mobile di Padova, prosegue parallelamente gli studi fino alla laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1994 all’Università La Sapienza di Roma.

La sua carriera si sviluppa soprattutto in Campania, dove dal 1996 presta servizio alla Questura di Napoli, operando prima nell’Ufficio prevenzione generale e poi nei commissariati di Castellammare di Stabia e San Giovanni-Barra. Tra il 1999 e il 2005 dirige il commissariato di Poggioreale, quindi quello di San Giuseppe Vesuviano, distinguendosi in indagini che portarono anche allo scioglimento di alcuni comuni per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Successivamente guida il commissariato di Afragola e viene chiamato a dirigere la Squadra Mobile di Avellino, dove affronta la lunga faida tra clan e coordina importanti sequestri patrimoniali. Nel 2014, promosso primo dirigente, assume incarichi di vertice nei commissariati di Santa Maria Capua Vetere e Aversa, centri strategici del Casertano.

Nel 2018 arriva la nomina a vicario del questore a Crotone, ruolo che ricopre per cinque anni prima dell’approdo a Varese, dove diventerà vicario. Un profilo, il suo, caratterizzato da una solida esperienza investigativa e gestionale, maturata soprattutto nel contrasto alla criminalità organizzata. Nel 2024 Paolo Iodice ha ottenuto la promozione alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

Con il suo arrivo si apre una nuova fase per la Questura di Varese, nel segno della continuità istituzionale e dell’attenzione ai temi della sicurezza sul territorio.