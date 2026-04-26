Paolo Nicastri si candida con Luino Alternativo: “Una squadra concreta per cambiare la città”

Si presenta come una candidatura nata dal basso, costruita attraverso l’ascolto e il confronto diretto con i cittadini. Paolo Nicastri, candidato sindaco con la lista civica Luino Alternativo, spiega così la scelta di scendere in campo: «Dopo anni di segnalazioni e confronto, ho capito che non bastava più raccontare i problemi. Era il momento di mettersi in gioco per cambiare davvero le cose».

Il percorso parte dall’impegno sui social, ma si è trasformato presto in qualcosa di più strutturato. «Ho voluto dare voce ai luinesi, spesso poco ascoltati negli ultimi anni. Quando trovi un muro dall’altra parte, capisci che serve un passo in più». Da qui la decisione di candidarsi con una squadra che, sottolinea,«non risponde alle logiche tradizionali della politica».

La lista si presenta come civica e, nelle parole del candidato «orientata alla concretezza». «Abbiamo scelto persone che conoscono Luino perché la vivono ogni giorno, dal lavoro alla gestione dei servizi. Basta decisioni prese dietro una scrivania: servono competenze su viabilità, sicurezza e turismo». Un’impostazione che, aggiunge, si distingue «anche rispetto alle dinamiche politiche tradizionali: abbiamo lasciato da parte destra e sinistra per concentrarci sui problemi reali».

Tema centrale è anche quello della giovane età del candidato, 19 anni, che – evidenzia – non rappresenta un limite. «Negli ultimi quindici anni l’esperienza non ha portato i risultati sperati. Oggi serve una visione diversa, libera da interessi di partito». Una visione che, secondo Nicastri, trova riscontro nel rapporto diretto con i cittadini: «Il vero parametro sono le persone che ti fermano per strada, giovani, famiglie e anziani».

Entrando nel merito del programma, uno dei primi ambiti affrontati è la sanità. «L’ospedale è di competenza regionale, ma il Comune può fare molto sugli ambulatori medici. Vogliamo potenziarli per offrire servizi più vicini ai cittadini». Un’attenzione che, sottolinea, rientra in un piano «dettagliato anche dal punto di vista delle risorse e degli investimenti».

Sulla viabilità la proposta si concentra su interventi mirati. «Ci sono situazioni critiche, come corso XXV Aprile o via Lugano, dove è necessario intervenire subito, anche ascoltando residenti e commercianti». L’obiettivo, spiega, è migliorare sicurezza e fluidità del traffico.

Spazio anche al tema dei frontalieri, considerati «una risorsa». «Non possono essere trattati come un bancomat. Serve un’azione coordinata con altri Comuni per portare in Regione una proposta concreta, a partire dalla revisione della tassa sulla salute». Tra le iniziative previste, anche uno sportello dedicato e un maggiore supporto nella gestione dei ristorni.

La sicurezza rappresenta uno dei punti più sensibili per la lista. «Non si tratta di percezione, ma di realtà quotidiana. La microcriminalità è aumentata e va contrastata con misure concrete». Accanto alla sicurezza, spazio anche a sport e turismo, indicati dal candidato come leve strategiche per il rilancio della città. «Vogliamo valorizzare il territorio, anche attraverso eventi e manifestazioni che coinvolgano cittadini e visitatori». Tra le idee, iniziative culturali e musicali e la promozione delle attività all’aperto. «Il turismo può diventare un motore economico importante per tutta Luino».

Sul fronte dell’istruzione, la proposta punta al coinvolgimento diretto degli studenti. «Vogliamo dare loro un ruolo attivo, con risorse dedicate per progetti e iniziative».

In chiusura, l’appello al voto è rivolto alla consapevolezza: «Chiedo ai luinesi di valutare tutte le proposte e di scegliere senza pregiudizi. È importante dare spazio anche a chi si propone per la prima volta».