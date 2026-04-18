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Parabiago, docenti eroi salvano una classe in viaggio: la richiesta di un riconoscimento

L’episodio è avvenuto il 15 aprile durante un viaggio d’istruzione verso Praga e avrebbe potuto avere conseguenze gravissime senza l’intervento dei professori

Intitolato a Valter Binaghi il viale di ingresso al Liceo Cavalleri e all'ITET Maggioli di Parabiago

Un viaggio d’istruzione che stava per trasformarsi in tragedia e che invece si è concluso senza conseguenze grazie alla prontezza di tre insegnanti. È quanto accaduto il 15 aprile a una classe del liceo Cavalleri di Parabiago, diretta a Praga, quando l’autista del pullman è stato colto da un grave malore mentre il mezzo viaggiava in autostrada. A ricostruire l’episodio è la dirigente scolastica Alessandra Moscatiello, che ha scritto al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per chiedere un riconoscimento ufficiale ai docenti protagonisti dell’intervento.

Il malore dell’autista e il rischio incidente

La classe IV BU si trovava in viaggio verso la capitale ceca quando, all’improvviso, l’autista ha perso il controllo del mezzo. Il pullman, lanciato a velocità sostenuta, ha iniziato a deviare pericolosamente verso il ciglio della carreggiata. Una situazione estremamente critica, che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per gli studenti a bordo.

L’intervento dei docenti

A evitare il peggio sono stati tre insegnanti del liceo Cavalleri: Miriam Morsani, Federica Verzaro e Domenico Lucifora. Accortisi immediatamente della gravità della situazione, hanno tentato di richiamare l’attenzione dell’autista, senza successo. A quel punto sono intervenuti direttamente: allungandosi verso la postazione di guida, hanno afferrato il volante e sono riusciti ad azionare il freno, mettendo il mezzo in sicurezza sulla corsia di emergenza nel giro di pochi secondi. Dopo aver fermato il pullman, i docenti hanno prestato assistenza all’autista in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

La lettera al Ministro

Nella comunicazione inviata al Ministro, la dirigente sottolinea il valore dell’azione compiuta dai tre insegnanti: «In data 15 aprile u.s., mentre la classe IV BU del suddetto istituto stava transitando in autostrada a velocità sostenuta, l’autista del mezzo è stato colto da un improvviso e grave malore. La situazione, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia di vaste proporzioni, è stata risolta grazie all’intervento eroico delle professoresse Miriam Morsani e Federica Verzaro e del professore Domenico Lucifora».

E ancora: «I docenti, accortisi immediatamente che il pullman stava deviando pericolosamente verso il ciglio della carreggiata, hanno reagito con estrema lucidità: dopo aver tentato invano di destare l’autista chiamandolo e scuotendolo, hanno afferrato prontamente il volante e, allungandosi verso la postazione di guida, sono riusciti ad azionare il freno a pedale».

La richiesta di un riconoscimento

La dirigente Moscatiello evidenzia come il gesto dei tre insegnanti rappresenti un esempio per tutta la scuola italiana: «Ritenendo che tale atto rappresenti un esempio luminoso di dedizione, non solo professionale ma profondamente umana, ho sentito il dovere di segnalarLe l’accaduto». E conclude: «Il comportamento dei professori Morsani, Verzaro e Lucifora onora l’intera istituzione scolastica italiana e dimostra come il ruolo del docente vada spesso oltre la sola missione didattica, facendosi garante della sicurezza e della vita stessa dei ragazzi loro affidati».

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Pubblicato il 18 Aprile 2026
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