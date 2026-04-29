Parcheggi e viabilità all’Ospedale di Circolo: la Sette Laghi parla di “confronto costruttivo”

“Un clima aperto e costruttivo”: così Asst Sette Laghi ha commentato l’incontro che si è tenuto ieri, martedì 28 aprile, a Villa Tamagno sul tema, sempre più sentito, dei parcheggi e della viabilità attorno ai presidi sanitari. Al tavolo hanno partecipato il Comune di Varese, con l’assessore al Lavori Pubblici Andrea Civati, e le organizzazioni sindacali.

Sono state affrontate le criticità legate alle aree di sosta interne ed esterne dell’Ospedale di Circolo, un nodo strategico per lavoratori e utenti. Durante la riunione, l’azienda ha illustrato lo stato attuale dei parcheggi e gli interventi già messi in campo per aumentare la disponibilità di posti, con l’obiettivo di ridurre i disagi e rendere più agevole l’accesso alla struttura.

Non solo analisi, ma anche prospettive: sul tavolo sono state presentate alcune proposte progettuali già in fase preliminare, insieme alla necessità di aggiornare i modelli di gestione esistenti. In questo quadro si inserisce anche la futura gara per la gestione delle aree di sosta, prevista entro la fine del 2026.

Dal confronto sono emerse diverse ipotesi migliorative, tra cui interventi sulla viabilità interna, una migliore organizzazione dei flussi di accesso e la possibilità di sviluppare nuovi spazi di parcheggio, anche attraverso collaborazioni progettuali. Un punto condiviso da tutti i partecipanti è stato l’inquadramento del tema parcheggi in una visione più ampia di mobilità urbana sostenibile.

Asst Sette Laghi ha sottolineato con soddisfazione lo spirito collaborativo emerso durante l’incontro, considerato un passaggio significativo verso soluzioni concrete e condivise. Le parti hanno infine concordato un aggiornamento entro la fine di maggio, per approfondire ulteriormente le proposte e proseguire il percorso di miglioramento dell’accessibilità ai servizi sanitari.