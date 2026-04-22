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Parità di genere e lavoro: sfide, esperienze e prospettive per il futuro

Attraverso il racconto di esperienze concrete, verranno messi in luce percorsi virtuosi e buone pratiche

Generico 31 Jul 2023

Camera di Commercio di Varese ricorda il secondo incontro del ciclo “Donne, Lavoro, Impresa“, previsto per giovedì 23 aprile 2026, dalle 16:30 alle 18:00, nella sede della Provincia di Varese a Villa Recalcati.

Il programma nasce dalla collaborazione tra il Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Varese e l’associazione Women Empowerment Varese APS (WE APS).

Patrocinato dalla Provincia di Varese, il calendario degli eventi si articola in sei tappe tra marzo e ottobre 2026. In particolare l’incontro del 23 aprile, rappresenta un momento di confronto e approfondimento su questioni centrali quali la parità di genere nel mercato del lavoro, il gender pay gap e le misure di contrasto alle disuguaglianze.

Attraverso il racconto di esperienze concrete, verranno messi in luce percorsi virtuosi e buone pratiche, offrendo al contempo uno spazio di dialogo per raccogliere prospettive e proposte future.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse dal sistema camerale varesino per sostenere e valorizzare il contributo delle donne all’economia del territorio, favorendo una cultura inclusiva e orientata alle pari opportunità. L’evento è rivolto a imprenditrici e imprenditori, professioniste e professionisti, nonché a tutte le persone interessate ad approfondire queste tematiche. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online al seguente link.

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Pubblicato il 22 Aprile 2026
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