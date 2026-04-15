Parte il Young Talents Music Competition: il vincitore della nuova categoria inediti verrà candidato a Sanremo giovani 2027

Parte la seconda edizione del concorso Young Talents Music Competition con grandi novità: il vincitore della nuova categoria inediti verrà candidato a Sanremo giovani 2027. «L’inedito vince la realizzazione di un demo per poi essere candidato al Festival di Sanremo. Una possibilità che è stata offerta tramite lo sponsor tecnico Silvius Edizioni Musicali» spiega Fabio Poretti, direttore delle Scuole di Musica Paganini.

Torna, così, in grande stile, Young Talents Music Competition dopo il successo del 2025, il concorso musicale dedicato ai giovani artisti emergenti, promosso dal Teatro Città Legnano – TalisioTirinnanzi e Scuole di Musica Niccolò Paganini S.r.l., con l’obiettivo di valorizzare talento, creatività e nuove progettualità artistiche. Le iscrizioni aprono il 15 aprile e si chiudono domenica 26 aprile.

Il concorso è aperto ad artisti, artiste e progetti musicali emergenti che intendano partecipare in forma individuale o collettiva, con il limite di età di 30 anni. Possono partecipare: cantanti; musicisti/e; cantautori/trici; gruppi musicali; formazioni vocali o strumentali; progetti artistici originali. Il concorso è diviso in quattro categorie: Soilisti, Band, Formazioni Musicali / Ensemble, Inediti (novità 2026).

L’evento fa parte della proposta artistica ufficiale del Teatro Tirinnanzi ed è inserito nel cartellone della stagione del Teatro comunale, elemento che ne rafforza ulteriormente il valore istituzionale e culturale.

Una nuova categoria, dedicata agli inediti

Tra le principali novità di questa seconda edizione vi è l’introduzione della Categoria Inediti, pensata per valorizzare in modo specifico i giovani autori e interpreti impegnati nella creazione di brani originali. Una scelta che amplia ulteriormente l’orizzonte del concorso, aprendo spazio non solo all’esecuzione, ma anche alla scrittura, alla composizione e all’identità artistica dei partecipanti. L’inserimento di questa nuova sezione conferma la volontà dell’organizzazione di sostenere i talenti emergenti in tutte le forme della loro espressione musicale, offrendo un’occasione concreta di crescita anche a chi desidera presentarsi al pubblico attraverso un proprio repertorio originale.

Una giuria prestigiosa

A rendere ancora più prestigiosa questa nuova edizione sarà la composizione della Giuria, che vedrà la presenza del Presidente Mimmo Paganelli, storico discografico e direttore della E.M.I., figura di riferimento nel panorama musicale italiano. Accanto a lui siederanno professionisti e tecnici provenienti dal mondo della musica, tra cui anche docenti della Nuova Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano – Dipartimento Jazz, la cui partecipazione conferisce ulteriore autorevolezza e spessore artistico al concorso.

Il sostegno degli sponsor

La seconda edizione rappresenta un importante passo di crescita per il concorso, e un segnale particolarmente significativo arriva dalla continuità del sostegno ricevuto: tutti i partner che hanno creduto nell’evento fin dalla scorsa edizione hanno scelto di rinnovare la propria presenza anche quest’anno.

La seconda edizione vede come sponsor tecnico Silvius Edizioni Musicali & Discografiche, settenews.it, Radio Delta International, media partner, e il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, della Famiglia Legnanese, che metterà a disposizione uno dei premi del concorso, di Busto Motor Company, di Edil Siae, e di Soevis, Società Energetica Italiana, che sosterrà un premio dedicato ai giovani.

Dall’inizio accanto agli organizzatori la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «Investire nei giovani significa credere nelle loro capacità, nella loro creatività e nella loro voglia di costruire qualcosa di autentico. In questo senso, lo Young Talents Music Competition rappresenta un esempio concreto di come si possano creare occasioni reali di valorizzazione del talento. Non è solo un concorso musicale, ma un percorso che offre ai partecipanti visibilità, confronto con professionisti qualificati e opportunità che possono incidere davvero sul loro futuro – spiega Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – Per noi non si tratta semplicemente di sostenere un evento, ma di interpretare fino in fondo il ruolo di banca del territorio: una realtà che non si limita a offrire servizi finanziari, ma che contribuisce attivamente allo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità».

A valorizzare ulteriormente la Categoria Inediti, l’organizzazione sta inoltre promuovendo una collaborazione con Silvius Edizioni Musicali & Discografiche: l’idea è quella di destinare al vincitore della categoria la realizzazione di un master professionale, strumento concreto a supporto della prosecuzione del percorso artistico e utile anche in vista della candidatura all’edizione Sanremo Giovani 2027.

Le info

ISCRIZIONI: da mercoledì 15 aprile a domenica 26 aprile.

CATEGORIE: Solisti, Band, Formazioni Musicali / Ensemble, Categoria Inediti (NEW!)

ETA’: dai 12 ai 30 anni

MONTEPREMI: quattromila euro.

Saranno previsti premi distinti per le categorie del concorso, nonché il Premio Speciale “Giovane Talento Under 17”.

Iscrizioni: sul sito di scuole di musica Paganini