“Partigiane”: a Sesto Calende la Resistenza raccontata dalle donne

Lo spettacolo, interpretato da Federica Molteni (autrice anche dei testi originali), è un viaggio nelle storie di quelle donne che, spesso nell’ombra, hanno contribuito in modo determinante alla Liberazione

Mercoledì 22 aprile, la Sala Civica Marchetti ospiterà un appuntamento di grande intensità emotiva e storica. Alle ore 20:45, la compagnia Luna e Gnac porterà in scena “Partigiane – La guerra non ha un volto di donna”, un reading musicale dedicato alle testimonianze femminili della Resistenza.

Lo spettacolo, interpretato da Federica Molteni (autrice anche dei testi originali), è un viaggio nelle storie di quelle donne che, spesso nell’ombra, hanno contribuito in modo determinante alla Liberazione. Ad accompagnare la narrazione ci sarà la musica dal vivo di Pierangelo Frugnoli, creando un’atmosfera intima e suggestiva capace di restituire voce a chi la storia ha troppo spesso dimenticato.

Cast e produzione

La cura dei dettagli arricchisce la messa in scena, grazie agli abiti di scena di Maria Barbara de Marco e al disegno luci di Michele Eynard. Una produzione firmata Luna e Gnac Teatro che promette di emozionare e far riflettere.

Informazioni utili

Quando: Mercoledì 22 aprile, ore 20:45

Dove: Sala Civica Marchetti, Sesto Calende

Ingresso: Libero

Un’occasione preziosa per la cittadinanza di accostarsi ai valori della memoria attraverso il linguaggio universale del teatro.