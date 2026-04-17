Partono i lavori per riqualificare la pista ciclopedonale di Ceriano Laghetto

Partiranno la prossima settimana i lavori per la riqualificazione completa del tracciato ciclopedonale di via Laghetto, che collega il centro cittadino di Ceriano Laghetto con la frazione Villaggio Brollo. L’intervento prevede la rimozione della staccionata in legno che delimita la ciclabile, ormai molto deteriorata. Verrà sostituita con un jersey basso, più sicuro e duraturo.

Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione complessiva del percorso ciclopedonale volto a migliorare la sicurezza degli utilizzatori. I lavori consentiranno di superare una situazione di degrado evidente, dovuta alla mancanza di manutenzione negli anni.

L’intervento ha un costo complessivo di circa 58mila euro al netto dell’iva, finanziati col bilancio comunale e comprende oltre alla riqualificazione della ciclabile di via Laghetto, interventi in via Milano, con riparazione già eseguita del guardrail, sostituzione di alcuni elementi dell’arredo urbano della ciclabile di via Mazzini e via Milano.

Gli interventi dovrebbero concludersi entro il 30 aprile: durante i lavori non è prevista la chiusura della strada, ma potranno esserci temporanee limitazioni alla viabilità.

«Si tratta di lavori per la messa in sicurezza e per un maggiore decoro di uno spazio pubblico frequentato quotidianamente da centinaia di cittadini che usano questo percorso protetto per spostarsi in sicurezza a piedi o in bicicletta dal centro verso il Parco delle Groane e la frazione Villaggio Brollo» spiega il Sindaco Massimiliano Occa.