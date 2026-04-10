Pasqua da record nel Varesotto: + 34% di presenze nel weekend. Il lago traina il turismo

Pasqua 2026 da record per il turismo in provincia di Varese. Nel weekend lungo tra sabato e lunedì sono state registrate oltre 287mila visite, con un incremento del +34,6% rispetto allo scorso anno. A trainare i flussi è stato ancora una volta il Lago Maggiore, ma segnali positivi arrivano anche dai centri urbani, a partire da Varese e Luino.

Un risultato che, secondo l’analisi di Confcommercio provincia di Varese attraverso la piattaforma Cities Analytics, è legato anche alle condizioni meteo favorevoli e alla tendenza a scegliere mete di prossimità.

Lago Maggiore protagonista

Il Lago Maggiore si conferma il principale polo di attrazione, passando da 166mila a oltre 217mila visite (+30,7%). Particolarmente significativo il dato di Luino, dove le presenze sono più che raddoppiate, passando da poco più di 9mila a quasi 19mila (+107,3%).

Cresce anche Varese, che registra un aumento più contenuto ma comunque positivo, con oltre 40mila visite complessive (+5,7%).

Una super Pasquetta

L’analisi dei tre giorni evidenzia una crescita progressiva, con il picco raggiunto nella giornata di lunedì. Pasquetta si conferma infatti il momento più attrattivo, con oltre 112mila visite, pari al 39% del totale del weekend. Seguono la domenica con circa 94mila presenze e il sabato con poco più di 81mila.

Le presenze si sono concentrate soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il picco è stato registrato tra le 13 e le 15, preceduto da una crescita significativa tra le 11 e le 13 e seguito da una buona affluenza anche nel pomeriggio.

Un andamento che indica una permanenza prolungata e un impatto positivo per le attività commerciali del territorio.

Permanenza e consumi

La durata media delle visite si concentra tra una e due ore, ma con una quota significativa anche tra le due e le quattro ore. Sul Lago Maggiore si registrano tempi di permanenza più lunghi, segno di una fruizione più turistica e strutturata.

Un elemento che rappresenta un indicatore importante per l’economia locale, legato alla maggiore propensione alla spesa.

Da Milano e dall’estero

Per quanto riguarda le provenienze, la provincia di Varese si conferma il primo bacino di origine, seguita dall’area metropolitana di Milano, che resta il principale mercato esterno.

Sul Lago Maggiore si evidenzia anche una forte presenza straniera, con visitatori soprattutto da Svizzera, Germania e Francia.

Un territorio sempre più attrattivo

Nel complesso, spiegano gli analisti della canera di Commercio, i dati restituiscono l’immagine di un territorio capace di intercettare flussi sempre più ampi, grazie alla combinazione tra paesaggio, offerta turistica e vicinanza ai grandi centri urbani.

Un segnale positivo per il sistema economico locale, che trova nelle festività un momento chiave per consolidare la propria attrattività.