Pasquetta di lavoro senza sosta per le squadre impegnate contro l’incendio di Laveno Mombello

Sono proseguite senza sosta per tutta la giornata le operazioni per domare l’incendio boschivo che da sabato interessa l’area montuosa di Laveno Mombello. Anche oggi, dall’alba fino al tramonto, squadre di vigili del fuoco e volontari sono rimaste impegnate sul campo per contenere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

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Lavoro continuo tra terra e aria

Per tutta la giornata si è intervenuti sia da terra sia con i mezzi aerei, con l’obiettivo di colpire i cosiddetti “punti caldi”, ovvero le aree dove il fuoco continua a covare sotto la superficie, in particolare nella parte sommitale della montagna verso i Pizzoni, comunque molto distanti dall’abitato e dalla frazione di Casere.

Le operazioni sono state rese particolarmente complesse dalla conformazione del territorio, caratterizzato da zone impervie difficili da raggiungere. Per questo motivo gli interventi proseguiranno anche domani e nei prossimi giorni, soprattutto per la fase di bonifica.

Nonostante qualche raffica di vento che nel corso della giornata ha creato apprensione, la situazione è rimasta sotto controllo e il fronte residuo dell’incendio non si è esteso.

Fino al tramonto sono proseguiti i lanci d’acqua dall’elicottero, mentre le squadre a terra hanno lavorato per realizzare linee tagliafuoco, fondamentali per impedire la propagazione delle fiamme. Un lavoro lungo e impegnativo, portato avanti in condizioni difficili anche a causa delle temperature elevate.

Il plauso ai volontari e ai Vigili del fuoco

«Voglio fare un grande plauso ai Vigli del fuoco e ai volontari che oggi, come ieri, hanno messo cuore, gambe e grande impegno – dice il vicesindaco di Laveno Mombello Fabio Bardelli, presente per tutta la giornata accanto agli operatori – L’incendio è sotto controllo, ma non possiamo dire che l’emergenza sia finita: ci vorrà ancora tutta la giornata di domani e probabilmente anche i giorni successivi per le operazioni di bonifica».

Il sostegno del territorio

Bardelli ha voluto ringraziare anche le attività locali che hanno supportato concretamente i soccorritori: «Bar, gelaterie e ristoranti, come la Capanna Gigliola, ci sono stati vicini non solo moralmente ma anche fornendo pasti caldi, gelati panini e altri aiuti. Un sostegno che ha accompagnato chi è impegnato da giorni nell’emergenza».

L’invito: evitare la zona

Resta infine l’appello rivolto alla cittadinanza: evitare di salire sulla montagna, sia per curiosità sia per scattare fotografie. La zona resta pericolosa e la presenza di persone non autorizzate potrebbe ostacolare le operazioni.

In particolare, come scrive il Comune di Laveno «permane il divieto di transito lungo via Monteggia, a partire dalla frazione Brenna, e lungo la mulattiera Monteggia–Casere, nonché il divieto di lancio con parapendii e deltaplani dal Poggio Sant’Elsa».

Per la notte è previsto il presidi da parte di due gruppi di volontari, impegnati nella sorveglianza delle porzioni bassa e alta dell’area interessata. I Vigili del Fuoco effettueranno inoltre un nuovo monitoraggio con droni dotati di termocamera, per aggiornare la perimetrazione dell’incendio – attualmente stimata in circa 22 ettari – e individuare i punti ancora attivi, che costituiranno l’obiettivo prioritario degli interventi di domani.