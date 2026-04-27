“Passi di solidarietà”, a Porto Ceresio una camminata lungo le sponde del lago

L’appuntamento è per domenica 3 maggio. Un’iniziativa aperta a tutti che unisce attività all’aria aperta e sensibilizzazione sul tema della donazione di sangue

Torna a Porto Ceresio “Passi di Solidarietà”, la camminata sportiva organizzata da Avis Valceresio in programma domenica 3 maggio. Un appuntamento aperto a tutti che unisce attività all’aria aperta e sensibilizzazione sul tema della donazione di sangue.

L’evento si svolgerà lungo le strade e i percorsi del paese affacciato sul lago, con ritrovo e iscrizioni a partire dalle 9 in piazza Bossi. La partenza è fissata alle 10.

La partecipazione è gratuita e aperta a persone di tutte le età, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in un momento di condivisione e promozione dei valori della solidarietà.

“Passi di Solidarietà” è un’iniziativa che va oltre l’aspetto sportivo. Avis Valceresio, attraverso questo evento, punta a diffondere l’importanza della donazione e a rafforzare il legame con il territorio. Al termine della camminata è previsto un rinfresco offerto agli iscritti, occasione per socializzare e concludere insieme la mattinata.

Nel caso in cui le condizioni meteo non permettano lo svolgimento dell’evento, la camminata sarà rinviata a sabato 10 maggio.