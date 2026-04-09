Varese News

Varese Laghi

Passo del Cuvignone chiuso almeno fino al 3 maggio. “Roccia pericolante, non infrangete il divieto”

Rossella Magnani, sindaco di Cittiglio, spiega: «In corso i lavori per imbragare un enorme blocco di roccia sopra Vararo. Chi aggira l'ordinanza rischia ripercussioni penali»

cittiglio passo cuvignone

Il Passo Cuvignone, lo storico valico a cavallo tra il versante di Cittiglio e quelli di Porto Valtravaglia, Arcumeggia e Mesenzana, è una di quelle strade che il ciclismo varesino porta nel cuore. Non solo per i panorami sui Pizzoni di Laveno e le Prealpi, ma per un forte legame con la storia della bicicletta che pochi luoghi possono vantare: fu proprio Alfredo Binda, il campione di Cittiglio considerato tra i più forti corridori di tutti i tempi, a eleggere queste rampe a palestra di allenamento.

Oggi però il passo è irraggiungibile dal versante di Vararo. La nevicata della seconda metà di marzo — pesante, bagnata, distruttiva — ha abbattuto alberi e fatto franare le sponde lungo un tratto importante della strada, costringendo le autorità a sbarrare il percorso al traffico al chilometro 7: niente auto, niente pedoni, niente biciclette. Il valico resta però accessibile dagli altri versanti, per chi proviene dalla Valtravaglia (da Castelveccana), da Mesenzana/San Michele o dalla Valcuvia via Casalzuigno/Arcumeggia.

«Dopo la nevicata che ha provocato la caduta di numerosi alberi siamo intervenuti, ma il problema maggiore è un altro – spiega a VareseNews il sindaco di Cittiglio, Rossella Magnani – Abbiamo infatti individuato un enorme blocco di roccia friabile che è situato al di sopra dell’abitato di Vararo per il quale è stato necessario un intervento urgente per la messa in sicurezza. È stata quindi effettuata una gara d’appalto vinta da due aziende, “Puricelli” e “Russo” per la rimozione delle piante cadute e dei ceppi e per l’imbragatura della parete di roccia pericolante».

Il Comune è intervenuto stanziando 100mila euro con una variazione urgente di bilancio e collaborando strettamente con la Provincia di Varese visto che la strada che sale al Cuvignone (la SP8) è per l’appunto competenza di Villa Recalcati. «Con il consigliere Fabio Passera e con il presidente Marco Magrini c’è stata da subito una coordinazione utile e concreta – prosegue Magnani – Inoltre abbiamo rapidamente compilato e inoltrato la scheda RASDA prevista dalla Regione per segnalare i danni causati da eventi calamitosi».

È stata quindi la Provincia a emettere l’ordinanza che vieta di salire da Vararo verso il passo: un obbligo che il sindaco Magnani chiede di rispettare. «Per il momento l’ordinanza è in vigore almeno fino al 3 maggio prossimo: poi vedremo a che punto saranno i lavori e se sarà possibile riaprire la strada o meno. Mi preme però chiedere una cosa, soprattutto ai ciclisti: la misura va rispettata perché spostare le transenne e proseguire mette a rischio l’incolumità delle persone. E a tal proposito ricordo che infrangere l’ordinanza può comportare provvedimenti di carattere penale». I controlli sono stati attivati da parte delle forze dell’ordine.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

VareseNews è da anni una realtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il territorio. Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.