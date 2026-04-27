Pazienti fragili e letti bloccati, ATS Insubria sperimenta due soluzioni per liberare gli ospedali: RSA diffusa e bed blocker 

Quando un paziente anziano o fragile è clinicamente guarito ma non può ancora tornare a casa il suo letto di degenza rimane occupato per settimane in modo inappropriato. Il rientro a domicilio non è possibile per diversi motivi: il bagno va adattato, manca un badante o si è in attesa di un posto in RSA.

È questo il problema che ATS Insubria ha deciso di affrontare con due progetti sperimentali finanziati da Regione Lombardia, costruiti su logiche diverse ma complementari, e presentati dal direttore generale di Ats Insubria Salvatore Gioia nel corso dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto Sanitario di Varese, come un tentativo concreto di far parlare tra loro il mondo sanitario, quello sociale e quello socio-sanitario. La riunione, coordinata dal consigliere con delega alla Sanità Guido Bonoldi, ha visto anche la presenza dell’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari e il direttore del Dipartimento di Medicina della Sette Laghi Francesco Dentali.

RSA diffusa: 34 letti su tutto il territorio per chi è già dimissibile

Il primo progetto, finanziato con quasi 900.000 euro, si chiama RSA diffusa. È destinato a pazienti clinicamente stabili e già dimissibili al domicilio, ma la cui famiglia ha bisogno di tempo per organizzare il rientro. Il progetto ha coinvolto otto RSA del territorio: una nell’area Valle Olona, due nell’area Lariana, e cinque sul territorio Sette Laghi. In totale sono stati messi a disposizione 34 letti, distribuiti capillarmente per venire incontro anche alle esigenze logistiche delle famiglie.

La permanenza va da un minimo di 8 a un massimo di 30 giorni, estendibile fino a 45, con una retta giornaliera di 120 euro divisa a metà tra la famiglia e il progetto. La dimissione verso questo setting è volontaria: il personale ospedaliero propone la soluzione e la famiglia decide se aderire. Dall’avvio del progetto 54 pazienti sono già stati dimessi con questa modalità, 15 sono attualmente ricoverati nelle RSA aderenti e si sono accumulate circa 1.500 giornate di degenza risparmiate agli ospedali, con un utilizzo di appena il 10% del budget complessivo.

Bed blocker: il progetto Settelaghi con Villa Puricelli per chi ha ancora bisogni clinici

Il secondo progetto, finanziato con circa 200.000 euro e circoscritto al solo territorio dell’ASST Sette Laghi, ha un profilo diverso. Si rivolge a pazienti che hanno superato la fase acuta ma hanno ancora residue necessità clinico-assistenziali, e che, quindi, non potrebbero essere gestiti esclusivamente in un contesto sociale: «Non si tratta di un ospedale di comunità – precisa Gioia – perché il livello di bisogno è differente: qui serve un supporto clinico attivo, garantito dall’ASST Sette Laghi attraverso un affiancamento al medico della RSA partner».

Protagonista di questo progetto è il reparto di Medicina dell’ospedale di Circolo diretto dal professor Francesco Dentali, dove il fenomeno dei ricoveri prolungati ha raggiunto proporzioni preoccupanti: circa 170 pazienti l’anno trattengono il letto per ragioni prevalentemente sociali, con una media di permanenza di 90 giorni e punte che in casi limite di riabilitazione hanno toccato i 4 anni e mezzo.

Un quarto dei ricoverati in Medicina supera sistematicamente la soglia di degenza legata alla malattia.

Nel progetto “Bed blocker” il paziente viene assistito con un infermiere presente quattro ore al giorno per dodici letti, un medico per sei ore settimanali, oltre a operatori socio-sanitari, fisioterapisti e assistenti sociali. Dall’avvio del progetto, condotto con la RSA Campo dei Fiori, la media di degenza si è abbassata a 37 giorni rispetto al massimo previsto di 45, con 12 letti sempre occupati e un tasso di utilizzo superiore al 100%. A differenza della RSA diffusa, in questo caso la dimissione è obbligatoria e l’intera retta è a carico del progetto.

I comuni sotto pressione: il nodo delle risorse e delle liste d’attesa

Il quadro non è privo di criticità. Il dottor La Placa, dell’assessorato ai servizi sociali del Comune di Varese, ha portato al tavolo la voce degli enti locali, spesso chiamati a farsi carico della quota di compartecipazione quando il paziente non ha risorse proprie o familiari. I comuni si trovano a gestire le proprie liste d’attesa interne, un carico amministrativo crescente e fondi non sempre sufficienti. A complicare ulteriormente le situazioni più fragili interviene spesso la necessità di nominare un amministratore di sostegno, con iter burocratici che variano sensibilmente da comune a comune: rapidi in alcuni casi, molto lenti in altri, con l’autorità giudiziaria che entra nel processo allungando i tempi complessivi.

Gioia: “Bisogna iniziare a parlarsi”

Al di là dei numeri, il messaggio del direttore generale di ATS Insubria è di metodo prima ancora che di contenuto. I due progetti dimostrano che le soluzioni esistono, ma funzionano soltanto se i diversi attori coinvolti, ospedali, RSA, comuni, servizi sociali e famiglie, smettono di operare in compartimenti stagni.

«Dobbiamo iniziare a parlarci e a relazionarci » è la sintesi di Gioia, convinto che solo attraverso una regia condivisa e una collaborazione strutturale si possa dare risposta adeguata alla persona fragile e, al tempo stesso, alleggerire il carico di ciascun ente. I numeri fin qui ottenuti, con letti liberati, famiglie accompagnate e pazienti dimessi in sicurezza, indicano che la strada è quella giusta. Ma per percorrerla fino in fondo serve che tutti si siedano allo stesso tavolo 0er continuare a confrontarsi su nuovi modelli integrati.