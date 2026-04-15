“Pedala Senegal”: un viaggio tra cicloturismo e cultura africana alla Sala Serra di Ispra
La Bottega del Romeo propone il racconto di viaggio di Vassili Zafrakopoulos. Una serata anche conviviale, con assaggi di cultura africana
Un racconto di viaggio, un’esperienza culturale e anche un momento conviviale: venerdì 17 aprile a Ispra è in programma “Pedala Senegal”, un appuntamento dedicato al cicloturismo africano e alla scoperta della cultura senegalese.
L’evento si terrà dalle 18.30 alle 21 alla Sala Serra del Comune di Ispra (Via Salita S. Gabriele, 68) ed è organizzato da La Bottega del Romeo. Al centro della serata il racconto dell’avventura di Vassili Zafrakopoulos, che con la sua Romeo Explorer ha attraversato il Senegal in sella alla bicicletta, condividendo esperienze, incontri e paesaggi di un viaggio fuori dall’ordinario.
Non solo parole: l’incontro sarà arricchito anche da una degustazione di cucina senegalese, per offrire ai partecipanti un’immersione completa tra sapori, storie e suggestioni africane.
L’ingresso è a offerta libera e l’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Green Team.
La Bottega del Romeo è una realtà storica di Ispra, attiva dal 1935, che negli anni si è trasformata in un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo e non solo. Oltre alla vendita e assistenza di biciclette, la Bottega è oggi anche uno spazio culturale e di aggregazione, dove trovano spazio eventi, racconti di viaggio, incontri e iniziative legate al mondo della bicicletta e della mobilità sostenibile.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.