“Pedala Senegal”: un viaggio tra cicloturismo e cultura africana alla Sala Serra di Ispra

Un racconto di viaggio, un’esperienza culturale e anche un momento conviviale: venerdì 17 aprile a Ispra è in programma “Pedala Senegal”, un appuntamento dedicato al cicloturismo africano e alla scoperta della cultura senegalese.

L’evento si terrà dalle 18.30 alle 21 alla Sala Serra del Comune di Ispra (Via Salita S. Gabriele, 68) ed è organizzato da La Bottega del Romeo. Al centro della serata il racconto dell’avventura di Vassili Zafrakopoulos, che con la sua Romeo Explorer ha attraversato il Senegal in sella alla bicicletta, condividendo esperienze, incontri e paesaggi di un viaggio fuori dall’ordinario.

Non solo parole: l’incontro sarà arricchito anche da una degustazione di cucina senegalese, per offrire ai partecipanti un’immersione completa tra sapori, storie e suggestioni africane.

L’ingresso è a offerta libera e l’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Green Team.

La Bottega del Romeo è una realtà storica di Ispra, attiva dal 1935, che negli anni si è trasformata in un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo e non solo. Oltre alla vendita e assistenza di biciclette, la Bottega è oggi anche uno spazio culturale e di aggregazione, dove trovano spazio eventi, racconti di viaggio, incontri e iniziative legate al mondo della bicicletta e della mobilità sostenibile.