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Pellicini (FdI): «In Ungheria vince una destra modello Fratelli d’Italia»

Il deputato varesino commenta il risultato elettorale ungherese e la vittoria di Mayar: «Sinistre fuori luogo, il nuovo corso guarda a Giorgia Meloni e al sostegno all'Ucraina»

andrea pellicini

La vittoria di Mayar in Ungheria scuote il dibattito politico e il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Pellicini, non tarda a sottolineare quella che considera una lettura errata da parte delle opposizioni. Secondo l’esponente varesino, il cambio della guardia a Budapest non è una sconfitta per il fronte conservatore, ma l’affermazione di un modello molto vicino a quello della destra italiana.

Un nuovo asse conservatore

«La vittoria di Mayar è una buona notizia per la destra conservatrice europea», esordisce Pellicini, criticando l’atteggiamento delle sinistre che, a suo dire, avrebbero festeggiato prematuramente la caduta di Orban cercando di coinvolgere nel presunto “insuccesso” anche Giorgia Meloni.

Secondo Pellicini, i punti di contatto tra la proposta di Mayar e quella di Fratelli d’Italia sono molteplici e sostanziali. Il deputato mette l’accento soprattutto sulla politica estera e sui valori condivisi, elementi che segnerebbero una netta distinzione rispetto al passato.

Il nodo Ucraina e il modello Meloni

«La nuova destra che ha vinto le elezioni in Ungheria – spiega Pellicini – ha molti valori e sensibilità che la assimilano a FdI, ad iniziare dalla politica internazionale con la comune vicinanza alla eroica resistenza ucraina contro l’invasione russa». Un posizionamento, questo, che ricalca la linea atlantista ed europeista convintamente sostenuta dal governo italiano.

A conferma di questa sintonia, Pellicini cita le prime dichiarazioni del neo-eletto leader ungherese: «Appena eletto, Mayar ha avuto parole di profonda stima per Giorgia Meloni, da lui ammirata per la capacità di dare stabilità all’Italia. Insomma, l’euforia delle sinistre, ancora una volta, è del tutto fuori luogo».

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Pubblicato il 14 Aprile 2026
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