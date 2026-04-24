“Pensiamo solo alle poltrone!”: il Cinema Nuovo chiede aiuto ai varesini per rendere più comode le poltrone

La nuova iniziativa di Filmstudio 90 si chiama “Pensiamo solo alle poltrone!” e sono proprio loro le protagoniste: 450 sedute da cinema d’altri tempi, consumate dalle tante proiezioni, che il Cinema Teatro Nuovo di Varese si appresta a sostituire.

UN CROWDFUNDING PER “SVECCHIARE” LE POLTRONE

Filmstudio 90 APS ha infatti lanciato una campagna di crowdfunding per raccogliere i fondi necessari a completare il rinnovo della sala, unica monosala storica ancora attiva in città. L’associazione – attiva dal 1990 – gestisce il Nuovo dal 2006, portando avanti una programmazione fedele al cinema d’autore, agli eventi culturali e alle iniziative per la comunità. La sala, inaugurata nel 1959, è un punto di riferimento che ha resistito alle stagioni dei multiplex e allo streaming: ma quelle poltroncine, 250 in platea e 200 in galleria, hanno fatto il loro tempo: quelle della platea hanno quasi vent’anni, ma quelle in galleria ne hanno molti di più: risalgono intorno agli anni ’80.

Il progetto prevede l’installazione di 432 nuove sedute, più comode e adeguate agli standard contemporanei. L’intervento si inserisce

in un piano di riqualificazione più ampio – che comprende anche lavori tecnici e miglioramenti degli spazi – per un investimento complessivo di oltre 230.000 euro. Una parte significativa è coperta da un contributo regionale, ma il sostegno della comunità è decisivo per chiudere i conti senza interrompere le attività culturali.

«”Pensiamo solo alle poltrone!” è più di una campagna: è un invito a prendersi cura di un luogo simbolo della cultura cittadina e a contribuire attivamente alla sua continuità», spiegano dall’associazione.

IN PREMIO ANCHE LA POSSIBLITÀ DI PORTARSI A CASA LA POLTRONA

I lavori sono previsti entro l’estate 2026, con riapertura a settembre. Le nuove poltrone sono già in bella vista nella hall del cinema teatro (foto a fianco), così che chi vuole contribuire possa “visionare” l’oggetto che verrà acquistato anche grazie ai fondi dei cittadini.

Chi vuole partecipare contribuendo, potrà farlo sulla piattaforma Produzioni dal Basso, dove troverà, a seconda delle contribuzioni, diverse ricompense: targhette personalizzate sulle nuove poltrone, la possibilità di portarsi a casa una di quelle storiche, voucher d’ingresso e altro ancora. Un modo concreto per tenere in vita un pezzo di Varese – e magari tornare a casa con una poltroncina d’antan sotto il braccio.

Il link per sostenere la campagna