“Pensiamo solo alle poltrone!”: il Cinema Nuovo chiede aiuto ai varesini per rendere più comode le poltrone
Filmstudio 90 lancia una raccolta fondi per rinnovare le sedute della storica monosala varesina, aperta dal 1959
La nuova iniziativa di Filmstudio 90 si chiama “Pensiamo solo alle poltrone!” e sono proprio loro le protagoniste: 450 sedute da cinema d’altri tempi, consumate dalle tante proiezioni, che il Cinema Teatro Nuovo di Varese si appresta a sostituire.
UN CROWDFUNDING PER “SVECCHIARE” LE POLTRONE
Filmstudio 90 APS ha infatti lanciato una campagna di crowdfunding per raccogliere i fondi necessari a completare il rinnovo della sala, unica monosala storica ancora attiva in città. L’associazione – attiva dal 1990 – gestisce il Nuovo dal 2006, portando avanti una programmazione fedele al cinema d’autore, agli eventi culturali e alle iniziative per la comunità. La sala, inaugurata nel 1959, è un punto di riferimento che ha resistito alle stagioni dei multiplex e allo streaming: ma quelle poltroncine, 250 in platea e 200 in galleria, hanno fatto il loro tempo: quelle della platea hanno quasi vent’anni, ma quelle in galleria ne hanno molti di più: risalgono intorno agli anni ’80.
Il progetto prevede l’installazione di 432 nuove sedute, più comode e adeguate agli standard contemporanei. L’intervento si inserisce
in un piano di riqualificazione più ampio – che comprende anche lavori tecnici e miglioramenti degli spazi – per un investimento complessivo di oltre 230.000 euro. Una parte significativa è coperta da un contributo regionale, ma il sostegno della comunità è decisivo per chiudere i conti senza interrompere le attività culturali.
«”Pensiamo solo alle poltrone!” è più di una campagna: è un invito a prendersi cura di un luogo simbolo della cultura cittadina e a contribuire attivamente alla sua continuità», spiegano dall’associazione.
IN PREMIO ANCHE LA POSSIBLITÀ DI PORTARSI A CASA LA POLTRONA
I lavori sono previsti entro l’estate 2026, con riapertura a settembre. Le nuove poltrone sono già in bella vista nella hall del cinema teatro (foto a fianco), così che chi vuole contribuire possa “visionare” l’oggetto che verrà acquistato anche grazie ai fondi dei cittadini.
Chi vuole partecipare contribuendo, potrà farlo sulla piattaforma Produzioni dal Basso, dove troverà, a seconda delle contribuzioni, diverse ricompense: targhette personalizzate sulle nuove poltrone, la possibilità di portarsi a casa una di quelle storiche, voucher d’ingresso e altro ancora. Un modo concreto per tenere in vita un pezzo di Varese – e magari tornare a casa con una poltroncina d’antan sotto il braccio.
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