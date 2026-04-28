Per il comune di Daverio un nuovo furgone e tre schermi digitali per informare i cittadini
Lo annuncia il sindaco Marco Colombo, che ha presentato l’arrivo di un nuovo mezzo a disposizione degli operatori comunali e l’installazione di tre schermi digitali sul territorio
Nuove dotazioni per il Comune di Daverio, che punta a migliorare sia i servizi operativi sia la comunicazione con i cittadini. Lo annuncia il sindaco Marco Colombo, che ha presentato l’arrivo di un nuovo mezzo a disposizione degli operatori comunali e l’installazione di tre schermi digitali sul territorio.
I pannelli, di ultima generazione, saranno collocati in punti strategici del paese: nell’area del Comune, nel parcheggio del supermercato Gigante e alla rotonda di via Quattro Novembre. L’obiettivo è rendere la comunicazione istituzionale più efficace, immediata e accessibile, con aggiornamenti dinamici su informazioni utili per la comunità.
Non solo comunicazioni ufficiali. Gli schermi saranno infatti aperti anche alle realtà del territorio: associazioni, gruppi e organizzazioni locali potranno inviare contenuti video o comunicati, che verranno diffusi per dare visibilità alle iniziative e valorizzare la vita del paese.
“Rinnovare è un dovere, soprattutto quando significa creare connessioni e dare voce a tutti”, sottolinea il sindaco. Un intervento che si inserisce in un percorso più ampio di crescita e innovazione, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e il legame tra amministrazione e cittadini.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.