Per il comune di Daverio un nuovo furgone e tre schermi digitali per informare i cittadini

Nuove dotazioni per il Comune di Daverio, che punta a migliorare sia i servizi operativi sia la comunicazione con i cittadini. Lo annuncia il sindaco Marco Colombo, che ha presentato l’arrivo di un nuovo mezzo a disposizione degli operatori comunali e l’installazione di tre schermi digitali sul territorio.

I pannelli, di ultima generazione, saranno collocati in punti strategici del paese: nell’area del Comune, nel parcheggio del supermercato Gigante e alla rotonda di via Quattro Novembre. L’obiettivo è rendere la comunicazione istituzionale più efficace, immediata e accessibile, con aggiornamenti dinamici su informazioni utili per la comunità.

Non solo comunicazioni ufficiali. Gli schermi saranno infatti aperti anche alle realtà del territorio: associazioni, gruppi e organizzazioni locali potranno inviare contenuti video o comunicati, che verranno diffusi per dare visibilità alle iniziative e valorizzare la vita del paese.

“Rinnovare è un dovere, soprattutto quando significa creare connessioni e dare voce a tutti”, sottolinea il sindaco. Un intervento che si inserisce in un percorso più ampio di crescita e innovazione, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e il legame tra amministrazione e cittadini.