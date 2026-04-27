Per il Varese Estense Festival un’edizione ricca di anniversari e anteprime

Il festival culturale dell’estate varesina taglia il traguardo della nona edizione con un programma fitto di appuntamenti, due debutti nazionali e una serie di ricorrenze che disegnano un percorso coerente tra teatro, musica, poesia e lirica. Il Varese Estense Festival Menotti, organizzato da Giorni Dispari Teatro e Scuola Teatro Varese, diventa sempre più ampio e si estende tra aprile e dicembre in diverse location della provincia, con il sostegno di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese e altri enti territoriali.

A presentare il programma è stata la direttrice artistica Serena Nardi, affiancata da Matteo Marchesi, delegato alla cultura della Provincia e sindaco di Sangiano, e da molti dei collaboratori all’edizione 2026 del festival. «È da diversi anni che cerchiamo di arricchire la vita culturale varesina», ha detto Nardi, che ha ricordato come dal 2017 il festival abbia portato in scena dodici produzioni liriche in una città che, ha sottolineato, «non produceva opera lirica da almeno cento anni». Marchesi ha definito il festival «uno dei più belli di Varese», annunciando che quest’anno si intreccia con il Festival dei Mezarat, che a sua volta si intreccerà con le celebrazioni dell’anno francescano.

Il Festival dei Mezaràt e il centenario di Dario Fo

Il programma 2026 del Varese Estense Festival ingloba infatti il Festival dei Mezaràt, che si svolge nel paese di nascita di Dario Fo, Sangiano, e quest’anno si costruisce attorno al centenario della sua nascita, intrecciandosi con l’ottocentenario della morte di san Francesco d’Assisi. Il testo “di punta” scelto per quest’edizione infatti è Lu Santo Jullare Francesco, il monologo con cui Fo raccontava il santo di Assisi come giullare ribelle e popolare: andrà in scena il 20 maggio alle 21 a Villa Recalcati, a Varese, e il 29 maggio alle 18 a Villa Fantoni di Sangiano, entrambe le volte con Mario Pirovano, l’attore che è stato allievo diretto di Fo e ne sarà il principale interprete.

Il 23 maggio, sempre a Villa Fantoni d Sangiano, si terrà invece un reading conviviale dal titolo Una vita all’improvvisa, tratto da testi di Franca Rame e Dario Fo, a cura di Dino Azzalin e Serena Nardi.

Il centenario di Fo ispira anche uno degli appuntamenti più attesi dell’intero festival: S-Regolata, spettacolo lirico-teatrale scritto da Serena Nardi con musiche di Paolo Coggiola, liberamente ispirato alla Chiara di Assisi di Dacia Maraini. Lo spettacolo, che Nardi ha presentato come il ritratto di una Chiara «alter ego di Francesco, ma sempre in ombra», è ancora in fase di definizione per data e luogo, con un’ipotesi sulla Basilica di San Vittore, e andrà in scena entro dicembre. Il 3 giugno, al Teatro Castellani di Azzate, chiude il ciclo del Mezaràt una lezione-spettacolo sulla storia del teatro comico, L’Arte della Commedia, a cura di Giorni Dispari Teatro e Scuola Teatro Varese.

La Notte dei poeti e i suoi 39 anni

Il 10 agosto a Villa Toeplitz torna la Notte dei poeti, l’appuntamento ideato e curato da Dino Azzalin con la Cascina della Poesia, che quest’anno raggiunge il traguardo dei 39 anni. L’edizione 2026 sarà dedicata a Marilyn Monroe, di cui ricorre il centenario della nascita, e Azzalin ha anticipato che ci sarà «una sorpresa» legata alla collaborazione con Serena Nardi e Fabio Bruno, senza anticiparne però i contenuti. L’anno scorso l’evento aveva richiamato millecinquecento persone. L’ingresso è libero.

Il 2 giugno alla Provincia: le donne della Repubblica

Per la Festa della Repubblica, il festival propone il 2 giugno un pomeriggio a Villa Recalcati con un doppio appuntamento. Alle 17.15 un incontro con due interventi: uno dedicato agli ottant’anni della Repubblica italiana, a cura di Giuseppe Battarino, e uno incentrato sulla figura delle donne nella storia repubblicana, a cura di Maria Grazia Lani. Alle 18.30 seguirà un concerto dell’Orchestra Sacro Monte di Varese diretta da Riccardo Bianchi. Ingresso libero, con aperitivo a seguire.

Francesco Caggiano e il Premio Menotti Bright Future

Tra le novità di questa edizione c’è un riconoscimento pensato per la musica giovane: la prima edizione del Premio Menotti Bright Future, che quest’anno viene assegnato a Francesco Caggiano, cantautore romano che ha costruito una presenza significativa sul web. Il 30 maggio alle 21, in una location ancora da confermare, Caggiano si esibirà in concerto preceduto dalle giovani band del progetto portato avanti dal Centro Musicale Concertare di Busto Arsizio — tra cui gli Zekers, vincitori del BA Rock 2025 — in collaborazione con il festival.

A presentare il premio è stata Cristina Scolari, che ha spiegato come «Tra i cantautori emergenti sui social stia avvenendo una riscoperta autentica di quel mestiere. Il riconoscimento non consiste in una targa ma in un’opera d’arte di un artista locale che richiama il territorio: quest’anno si tratta di un dipinto di Raffaella Marchesotti, di Cittiglio».

Oscar Micci, direttore del Centro Musicale Concertare, ha ricordato che il progetto giovani band è attivo da sei anni e ha già visto nascere cinque formazioni, tre delle quali ormai autonome.

Gli altri appuntamenti

Il programma si apre il 29 aprile con Devotissimo figlio… Tra la musica e le lettere di W.A. Mozart, concerto lirico realizzato con il Liceo Musicale Manzoni di Varese — di cui quest’anno ricorrono i quindici anni dalla fondazione — nella sala concerti dello stesso istituto, alle 18, a ingresso libero. L’8 maggio tocca invece alla presentazione del libro A 45 giri. Storia di cultura musicale di Gianluca Crugnola e Filippo D’Angelo, alla sala convegni di Villa Recalcati. D’Angelo ha raccontato il progetto come un viaggio nella cultura musicale attraverso il formato del singolo: «I 45 giri non sono un reperto antico: sono sempre stati stampati fino ad oggi. Noi li abbiamo fotografati e raccontati».

Il 26 giugno e il 5 luglio due concerti-reading al Salone Estense chiudono la parte estiva prima della Notte dei poeti: il primo dedicato alle canzoni di Federico García Lorca, il secondo a Henze e Shakespeare. Il 22 novembre al Salone Estense va in scena Fuochi di Marguerite Yourcenar.

L’appuntamento di punta dell’autunno è però il 2 novembre al Teatro di Varese: l’anteprima nazionale di Caruso & the Girl, opera lirica di Paolo Coggiola dedicata a Enrico Caruso, che debutterà ufficialmente il 5 novembre al Teatro Lirico di Milano. «Enrico Caruso fu il primo a registrare la sua voce in un disco», ha ricordato Nardi, che al tenore napoletano dedica questa produzione come atto dovuto da parte di un festival che è nato innnanzitutto per riscoprire l’opera lirica che, come ha spiegato, «E’ di gran lunga l’evento culturale più noto nel mondo: di fatto un marchio di fabbrica italiano».

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Il programma completo su www.teatrogiornidispari.it.