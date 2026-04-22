Per il weekend del 1° maggio la Ferrovia del Monte Generoso in offerta al 50%

La storica Ferrovia Monte Generoso, in Ticino, è rimasta aperta per il terzo inverno consecutivo, facendo da pioniera alla destagionalizzazione.

Ma nonostante questo il weekend del 1° maggio resta il tradizionale momento di “inizio stagione”, celebrato con l’offerta del 50% nei giorni 1-2-3 maggio.

Tra gli eventi, spiccano gli immancabili Corni dal Generus in abiti folcloristici, per i più piccini il divertente Circo Tonino e la diretta speciale di Radio Morcote International, che racconterà l’atmosfera festosa attraverso la viva voce dei partecipanti e dello staff della Ferrovia Monte Generoso.



La ferrovia ha poi annunciato un ulteriore allungamento operativo sino al 9 novembre. «In questo modo garantiamo una copertura ottimale anche per le vacanze autunnali» afferma Carolina Russbach, Head of Marketing, Communication & Digital della FMG. «L’estensione dell’attività riflette il nostro impegno verso la destagionalizzazione dell’offerta turistica, in linea con il progetto Ticino365. L’ultima stagione invernale è stata la migliore dal 2017: con quasi 2.800 visitatori solo a dicembre, abbiamo superato il record dell’anno d’inaugurazione del Fiore di pietra. Questo successo ci spinge a guardare al futuro con entusiasmo e determinazione.”

Eventi iconici e novità in programma

Il calendario 2026 promette un mix di eventi di musica, sport, cultura ed enogastronomia che soddisferanno i gusti di tutti. Da quelli ormai iconici come brunch e grigliate al Buffet Bellavista, le serate anni ’90 con il dj Maxi B e le cene romantiche al Fiore di pietra, l’alba in vetta e il treno a vapore una volta al mese già a partire da maggio alle super novità come l’attività sostenibile di foraging con il gastronomo e botanico Milo Bissegger e il famoso Scenic Trail.

Novità per tutta la famiglia è l’evento in collaborazione con la Grotta dell’Orso: risalita più visita all’interno della grotta con guide esperte che permetteranno di esplorare i segreti geologici e storici di questo luogo affascinante.

Per chi ama gli eventi musicali open air, imperdibili sono il gruppo tecno/tech house Salient che da Sighignola si sposta per una serata al Monte Generoso e lo spettacolo energico e sarcastico dei coloratissimi Sgaffy, una vera e propria istituzione a livello locale.

Oltre al ricco calendario eventi, il focus della stagione 2026 sarà la promozione del Fiore di pietra e del Buffet Bellavista come location ideali per eventi aziendali, privati e wedding, grazie alla combinazione unica di panorami mozzafiato e un’offerta gastronomica di alta qualità.

Il Nuovo Marketplace Cantonale: esperienze uniche a portata di click

Proposte originali e sempre più accessibili grazie anche alla nuova piattaforma digitale sviluppata in collaborazione con Mendrisiotto Turismo, il nuovo Marketplace Cantonale, che, oltre a migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente, permette la vendita di pacchetti combinati (treno + pranzo, treno + merenda), semplificando la pianificazione e rafforzando la collaborazione regionale.

Nella stessa ottica e per offrire esperienze diversificate e interessanti, continua la collaborazione con partner strategici come Swissminiatur, FoxTown e Galleria Baumgartner.

Amici del Generoso: un successo crescente

La grande novità è l’abbonamento “Amici del Generoso” che continua a raccogliere consensi. «Dal suo lancio a settembre 2025 ad oggi, i risultati sono stati entusiasmanti» precisa Carolina Russbach, «oltre 1.250 abbonati di cui l’84% sono famiglie e ben il 90% sono proprio della Regione del Mendrisiotto! Con l’arrivo della bella stagione prevediamo un maggiore incremento, prestando particolare attenzione al Nord Italia, dove crediamo nel potenziale di quest’offerta».

Grazie al progetto Tesori delle Vette, che unisce le principali destinazioni montane del Ticino in una caccia al tesoro interattiva, le famiglie trovano un ulteriore motivo per scoprire e vivere le bellezze delle vette ticinesi.

Il record è al campeggio

La stagione del Camping Monte Generoso è già iniziata con ottimi risultati, confermando il trend positivo degli ultimi anni e alimentando grandi aspettative per il 2026. Questa piccola gemma, affacciata direttamente sul lago, è apprezzata da una clientela proveniente da tutto il mondo per la sua atmosfera unica e la qualità dei servizi offerti. Tanti gli eventi a bordo lago aperti anche agli esterni, tra cui gli aperitivi e lo street food.

Sostenibilità e progetti culturali

La sostenibilità è centrale per la FMG e grazie al suo impegno quotidiano con i partner del territorio le sarà dedicato un albero del progetto arboreo del roccolo di Pianspessa, guidato da Luca Cereghetti, presidente della Fondazione Pianspessa.

L’iniziativa recupera un’architettura verde di valore culturale e paesaggistico, ormai scomparsa in Svizzera. Ogni albero avrà una targhetta dedicata, simbolo di cura per il territorio e la sua memoria storica. «Questa dedica ci gratifica molto», afferma Chiara Brischetto, Head of Marketing, Communication & Sustainability , «perché rappresenta una collaborazione significativa per la tutela del paesaggio, della storia locale e dei valori legati al territorio che condividiamo pienamente».