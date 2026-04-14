Per la morte di Giovanni Sala assolti a Milano i vigilantes: «Agirono nell’adempimento del dovere»
La Corte d’Assise esclude responsabilità penali per i due addetti alla sicurezza imputati per omicidio preterintenzionale
Assolti i due vigilantes, di 46 e 64 anni, finiti a processo per la morte di Giovanni Sala, il 34enne originari di Germignaga deceduto nell’agosto 2023 davanti alla sede Sky di Rogoredo. Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Milano, riconoscendo la scriminante dell’adempimento del dovere.
Secondo la ricostruzione accusatoria, sostenuta dal pubblico ministero Alessandro Gobbis, l’uomo – in stato di alterazione – sarebbe stato immobilizzato a terra per alcuni minuti, anche con una pressione sulla schiena e colpito con pugni. La Procura aveva chiesto condanne fino a sei anni, ritenendo che quell’intervento fosse eccessivo e avesse contribuito al decesso, avvenuto per arresto cardiaco.
Di diverso avviso i giudici, che hanno accolto la linea difensiva: i due addetti alla sicurezza, secondo i loro legali, avrebbero operato per contenere una situazione ritenuta pericolosa, senza volontà di fare del male. La morte, per la difesa, sarebbe legata alle condizioni fisiche della vittima, tra cui problemi cardiaci e l’assunzione di sostanze.
La sentenza ha provocato la dura reazione dei familiari del 34enne. La madre, in lacrime, ha contestato il verdetto in aula, mentre i legali di parte civile hanno annunciato l’intenzione di impugnare la decisione dopo il deposito delle motivazioni, attese entro 90 giorni. Anche la Procura valuterà un eventuale appello.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.