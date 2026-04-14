Per la morte di Giovanni Sala assolti a Milano i vigilantes: «Agirono nell’adempimento del dovere»

Assolti i due vigilantes, di 46 e 64 anni, finiti a processo per la morte di Giovanni Sala, il 34enne originari di Germignaga deceduto nell’agosto 2023 davanti alla sede Sky di Rogoredo. Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Milano, riconoscendo la scriminante dell’adempimento del dovere.

Secondo la ricostruzione accusatoria, sostenuta dal pubblico ministero Alessandro Gobbis, l’uomo – in stato di alterazione – sarebbe stato immobilizzato a terra per alcuni minuti, anche con una pressione sulla schiena e colpito con pugni. La Procura aveva chiesto condanne fino a sei anni, ritenendo che quell’intervento fosse eccessivo e avesse contribuito al decesso, avvenuto per arresto cardiaco.

Di diverso avviso i giudici, che hanno accolto la linea difensiva: i due addetti alla sicurezza, secondo i loro legali, avrebbero operato per contenere una situazione ritenuta pericolosa, senza volontà di fare del male. La morte, per la difesa, sarebbe legata alle condizioni fisiche della vittima, tra cui problemi cardiaci e l’assunzione di sostanze.

La sentenza ha provocato la dura reazione dei familiari del 34enne. La madre, in lacrime, ha contestato il verdetto in aula, mentre i legali di parte civile hanno annunciato l’intenzione di impugnare la decisione dopo il deposito delle motivazioni, attese entro 90 giorni. Anche la Procura valuterà un eventuale appello.