Per la Varesina si complica la corsa salvezza: il Chievo passa 1-0 a Venegono Superiore

La Varesina rimedia una pesante sconfitta casalinga contro il Chievo Verona. La squadra di mister Marco Didu si è imposta per 1-0 grazie alla rete siglata dal bomber Alberto Paloschi nel corso del primo tempo. I Mussi Volanti salgono così a 55 punti e consolidano il secondo posto e la partecipazione ai playoff. Questo risultato rimanda la festa promozione della Folgore Caratese che, nella serata di sabato, ha fallito il primo match-point in virtù del pareggio rimediato contro l’Oltrepò. La squadra del presidente Michele Criscitiello rimane comunque con un vantaggio di 9 punti sui gialloblù veronesi e, per rendere certo il salto tra i professionisti, i brianzoli dovranno ottenere un punto nelle ultime tre gare di campionato.

Per la Varesina, invece, la situazione si fa sempre più complicata perché tale sconfitta la spinge al terzultimo posto. Le Fenici perdono terreno nei confronti del Pavia, che ha battuto lo Scanzorosciate, del Breno, che ha pareggiato in casa della Real Calepina, e della Castellanzese, che ha superato di misura la Leon. La squadra di mister Marco Spilli, ad oggi, sarebbe retrocessa in virtù degli 8 punti di ritardo nei confronti dei neroverdi di Del Prato (31 punti contro 39), mentre Pavia e Breno, entrambe a quota 34, distano 3 lunghezze e, se il campionato finisse oggi, si affronterebbero nel playout.

RISULTATI 31ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Vogherese – Casatese 0-4, Caratese – Oltrepò 1-1, Brusaporto – Milan Futuro 0-4, CASTELLANZESE – LEON 1-0, Sondrio – Caldiero 1-1, Pavia – Scanzorosciate 1-0, Real Calepina – Breno 1-1, VARESINA – CHIEVO 0-1, Villa Valle – Virtus CBG 1-1.

CLASSIFICA

Caratese 64, Chievo 55, Casatese 52, Leon 51, Milan Futuro 50, Villa Valle 46, Brusaporto e Scanzorosciate 45, Oltrepò (-3) 44, Virtus CBG 42, Caldiero e Real Calepina 40, CASTELLANZESE 39, Breno e Pavia 34, VARESINA 31, Sondrio 25, Vogherese (-6) 8.