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Canton Ticino

Perde il controllo della bici mentre pedala in montagna: grave un 59enne nel Malcantone

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio nei pressi dell’Alpe Agra. Intervento dell’elisoccorso della Rega per il trasporto in ospedale

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Infortunio in montagna nel pomeriggio di oggi nel Luganese, nei pressi dell’Alpe Agra, in territorio dell’Alto Malcantone. A comunicarlo è la Polizia cantonale.

Secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 15 un uomo di 59 anni, cittadino svizzero domiciliato nella regione, stava effettuando un’escursione in mountain bike quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra.

Sul posto è intervenuto l’equipaggio della Rega, che ha prestato le prime cure all’uomo direttamente sul luogo dell’incidente. Successivamente il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

In base a una prima valutazione medica, il 59enne ha riportato ferite giudicate di una certa gravità.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia cantonale, che dovrà chiarire le cause della caduta.

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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